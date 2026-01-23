日経225先物：23日正午＝130円高、5万3890円
23日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比130円高の5万3890円と大幅高で推移。日経平均株価の前場現物終値5万3870.35円に対しては19.65円高。出来高は1万7089枚となっている。
TOPIX先物期近は3641ポイントと前日比17.5ポイント高、現物終値比2.99ポイント高で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 53890 +130 17089
日経225mini 53895 +135 266711
TOPIX先物 3641 +17.5 23808
JPX日経400先物 32770 +125 1624
グロース指数先物 714 +9 3117
東証REIT指数先物 1988 -3.5 37
株探ニュース
TOPIX先物期近は3641ポイントと前日比17.5ポイント高、現物終値比2.99ポイント高で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 53890 +130 17089
日経225mini 53895 +135 266711
TOPIX先物 3641 +17.5 23808
JPX日経400先物 32770 +125 1624
グロース指数先物 714 +9 3117
東証REIT指数先物 1988 -3.5 37
株探ニュース