　23日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比130円高の5万3890円と大幅高で推移。日経平均株価の前場現物終値5万3870.35円に対しては19.65円高。出来高は1万7089枚となっている。

　TOPIX先物期近は3641ポイントと前日比17.5ポイント高、現物終値比2.99ポイント高で推移。


○主要先物価格・正午時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 53890　　　　　+130　　　 17089
日経225mini 　　　　　　 53895　　　　　+135　　　266711
TOPIX先物 　　　　　　　　3641　　　　 +17.5　　　 23808
JPX日経400先物　　　　　 32770　　　　　+125　　　　1624
グロース指数先物　　　　　 714　　　　　　+9　　　　3117
東証REIT指数先物　　　　　1988　　　　　-3.5　　　　　37

株探ニュース