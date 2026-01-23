起業家を目指す周南市の大学生が自身が考案したビジネスプランを語る「ビジネスプランコンテスト」が22日開かれました。



ビジネスプランコンテストには将来、起業をしたいという周南公立大学の経済学部の学生12人が参加。



社会課題を解決するために自らが考案したビジネスプランを発表しました。



コンテストに出場したのは周南公立大学と西京銀行が起業を目指す学生を支援・育成する「アントレプレナー養成共同研究講座」を半年間受講してきた学生たち・・・





これまで市場分析やフィールドワークを行いビジネスプランの作成に取り組んできました。コンテストでは食品管理アプリを開発してフードロス削減を目指すというものや音楽フェスなどのエンタメを活用して周南地域に住む若者の選挙投票率を向上させるものなど様々なビジネスプランが語られていました。（塾を設立するプランを提案 藤井 千咲都さん）「家庭の経済状況に左右されずに学びの機会が平等にみんなにいきわたる未来だと考えています。そこから色々学んで自分がやりたいことをできたらやっていこうと思います」学生たちは今後、コンテストで発表したプランの実現に向けてさらに研究を進めていくということです。