強い冬型の気圧配置により、中越の山沿いでは23日(金)夕方から夜遅くにかけて大雪となる見込みです。気象台は、交通障害に警戒を呼びかけています。



■柏百花記者

「午前7時半の越後川口インター付近です。雪で道路が白くなり視界が悪くなっています。」



県内の23日(金)午前10時の積雪は、魚沼市守門で226cm、十日町市で189cm、上越市安塚で157cm、長岡市で62cmなどとなっています。



局地的に積乱雲が発達し、中越の山沿いでは夕方～夜遅くにかけて【警報級の大雪】となるところがあるでしょう。



◆24日(土)午前6時までの24時間予想降雪量［多いところ］

上越 平地30cm ／ 山沿い40cm

中越 平地40cm ／ 山沿い80cm

下越 平地40cm ／ 山沿い50cm

佐渡 40cm



その後も25日(日)にかけて大雪が続き、平地も含めて【警報級の大雪】となる可能性があります。気象台は、交通障害に警戒するよう呼びかけています。