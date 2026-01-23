『ポケポケ』新カード7枚発表でネット衝撃「また環境が荒れるぞ！」「課金させていだだきます！」
人気スマートフォン向けアプリゲーム『Pokemon Trading Card Game Pocket』（ポケポケ）の新たな拡張パック「夢幻パレード」（29日登場）の収録カードの一部が公開され、ネット上で話題になっている。
【画像】強すぎる！スタジアム・オーガポンなど…『ポケポケ』新カード7枚
新登場の「夢幻パレード」は、メガサーナイトをはじめとするメガシンカしたすがたのポケモンに加え、伝説のポケモンであるオーガポンも登場。さらに、新しいトレーナーズのカードとして「スタジアム」が初登場する。
収録カードの公開にネット上では「サーナイトメガ進化きたー始めから俺のデッキリスト1番目にいてくれたサーナイトがメガ進化です 運営様！ありがとうございます 課金させていだだきます！」「スタジアム実装！？また環境が荒れるぞ！てか、そろそろデッキ容量20枚がキツくなってきませんかな？」「メガクチートきたあー！！！サーナイトお前壊れすぎてるやろ」などの声が出ている。
2024年10月より配信がスタートした『Pokemon Trading Card Game Pocket』は、ポケモンカードのコレクションをテーマにしたアプリゲーム。拡張パックを開封し、お気に入りのカードを見つけてコレクションすることが基本的な遊び方となり、バトルもでき、スマートフォンで気軽に遊ぶために紙版のポケモンカードからルールが変更されている。また、全世界累計1億ダウンロードを突破している。
■収録カード
メガサーナイトex [◆◆◆◆]
メガクチートex [◆◆◆◆]
オーガポン みどりのめんex [◆◆◆◆]
バニプッチ [◆]
バケッチャ [◆]
タイレーツ [★]
ふしぎな広場 [◆◆]
