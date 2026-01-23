GENIC・増子敦貴＆雨宮翔、“真逆”バッグの中身公開 増子は“クセ強”アイテム多数
男女7人組ダンス＆ボーカルグループ・GENICの増子敦貴と雨宮翔が、発売中の雑誌『CanCam』（小学館）3月号内の企画「オレ流『バッグの中身』」に登場する。増子と雨宮が、2人でメディアに登場するのは、今回が初めてとなる。
【番組カット】「GENIC福男・福女決定戦」の様子
普段から必要最低限の物しか持ち歩かないという共通点はあるものの、バッグや持ち物へのこだわりは真逆。「元々もっと荷物が少ないタイプだったけど、ちゃんと持ち歩くようになったかな。使いたいときにないというのがイヤだから、その日に必要になる可能性がある物は持ち歩くようにしている」という雨宮が愛用するのは、実用重視のレザーのバッグ。中身も保湿グッズや手袋など実用的なものが多めだった。
一方、増子はキュートなもこもこバッグを愛用中。「僕はこのバッグを持つために物を入れているから中身はなんでもいい（笑）。そもそもこのバッグが持ち物だから！」と見た目重視だそう。雨宮と比べてクセが強めなアイテムが詰め込まれている。
