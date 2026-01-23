おちゃめな“幕内最重量力士”熱海富士関、バッグの中身公開 色合わせがおしゃれな着物姿披露
伊勢ヶ濱部屋・熱海富士関が、発売中の雑誌『CanCam』（小学館）3月号内の企画「オレ流『バッグの中身』」に登場する。
【全身ショット】クールにランウェイを歩く嵐翔真
熱海富士関は、おちゃめな姿がSNSでも大人気。今回は、ONの日、OFFの日のバッグの中身とカラフルなコーデを徹底チェックした。
関取にとってONの日といえば、取組がある日。まわしや救急グッズは会場に常備していたり、付け人が持ってくれたりするため、荷物は最小限なのだそう。187センチ・195キロの幕内最重量の体格と手に持ったミニトートのギャップがキュート。ピンクをベースにした着物に、色合わせがおしゃれなパープルの羽織紐もポイントとなっている。
バッグの中には、体をクールダウンするために必携のアイテムや、全国各地の診察券など力士ならではの持ち物をコンパクトに収納。こだわりのポイントを一つひとつ丁寧に教え、カメラマンのリクエストにもノリよくポーズを決めるなど、優しい人柄を見せた。
誌面では、地方巡業から帰宅するOFFの日バッグ＆コーデも披露している。
【全身ショット】クールにランウェイを歩く嵐翔真
熱海富士関は、おちゃめな姿がSNSでも大人気。今回は、ONの日、OFFの日のバッグの中身とカラフルなコーデを徹底チェックした。
関取にとってONの日といえば、取組がある日。まわしや救急グッズは会場に常備していたり、付け人が持ってくれたりするため、荷物は最小限なのだそう。187センチ・195キロの幕内最重量の体格と手に持ったミニトートのギャップがキュート。ピンクをベースにした着物に、色合わせがおしゃれなパープルの羽織紐もポイントとなっている。
バッグの中には、体をクールダウンするために必携のアイテムや、全国各地の診察券など力士ならではの持ち物をコンパクトに収納。こだわりのポイントを一つひとつ丁寧に教え、カメラマンのリクエストにもノリよくポーズを決めるなど、優しい人柄を見せた。
誌面では、地方巡業から帰宅するOFFの日バッグ＆コーデも披露している。