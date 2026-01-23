越岡裕貴＆室龍太＆高田翔＆今江大地「俳優企画vol.2」詳細決定 『バウンダリーズ』ビジュアル公開
STARTO ENTERTAINMENTに所属する越岡裕貴（ふぉ〜ゆ〜）、室龍太、高田翔、今江大地が脚本・構成から参画する「俳優企画vol.2」の公演タイトルが『バウンダリーズ』に決定し、メインビジュアル＆ソロビジュアルが解禁された。4月17日から19日まで大阪・COOL JAPAN PARK OSAKA TTホール、4月23日から26日まで東京・IMM THEATERで上演される。
【写真】個性あふれるソロビジュアル
「俳優企画」は、出演者たちが脚本の構想段階から参画をし、各界のクリエイターたちとともに、どんなテーマで舞台を創り上げるか、というところから議論を重ねて創り上げていくプロジェクトで、今回は脚本・演出を手掛けるヨーロッパ企画の大歳倫弘氏と4人がゼロから話し合い、制作に挑んでいる。
境界を意味する“バウンダリー”という言葉からつけられた『バウンダリーズ』というタイトルについて、大歳氏は「大人と子ども、天才と変人、常識と非常識、やさしさと嘘。そのどれもが境界がはっきりとあるようで、実は微妙な線の上にあり、その“違い”が生まれる場所こそが“バウンダリー”だと思います」と語る。今作では、どこからどこまでがどちら側なのか、どこまでが「正解」でどこから「逸脱」に変わるのか。四者四様の生き様をライトコメディで描き出すという。
タイトルにあわせて解禁されたメインビジュアルでは、4人の境界があいまいで、それでいて、どこかがんじがらめで自由に動けない感覚を漂わせる構図で撮影されている。
4人との対話を経て大歳氏は「人それぞれに“バウンダリー”があって、4人の俳優にも特徴的な“バウンダリー”がありました。常に『見られる』ことが仕事になっている彼らにとって、気にしなくてもいい境界も気にしなければいけないことがある。境界の『あちら側』にいるのに『こちら側』にいるように振る舞わないといけないことも多く、あちらとこちらを行ったり来たりしているせいで、本当の自分がどちら側にいるのかわからなくなっているような人もいる。境界の上にたたず佇み、そこから周囲を注意深く観察し続ける様と、彼らのあんまり外では言えない奥底に眠ったバウンダリーをあらわにしていきます」と語った。
3月7日午前10時からのチケット一般発売に先駆け、1月27日午前10時から最速先行予約(抽選)の受付がスタート。詳しくは公演サイトにて記載される。
■キャストコメント
▼越岡裕貴
俳優企画vol.2に参加してみて、本当に自分たちで舞台をつくっていくんだなと実感しています。大歳さんとは同世代ということもあって共感できる部分も多く、たわいのない会話をしながら、これからどう作品が形になっていくのか楽しみです。それぞれに活動する俳優が4人、そのうち関西人が3人という編成も、ふぉ〜ゆ＝とはまた違った立ち位置になると思いますし、いい化学反応が起きて、すごく面白い作品になる予感がしています。ぜひ劇場でご覧ください。
▼室龍太
今回は大阪公演もあるということで、笑いの部分をもっともっと研究したいと思っています。バラエティではない、舞台上でのアドリブ、役に入っている状態でいかにアドリブの幅を広げられるか、挑戦したいと思います。信頼できる3人と、スタッフの方々と、またさらにレベルアップした俳優企画をお届けできたらと思います。劇場で、待ってます！
▼高田翔
この4人であれば、絶対に楽しくなるだろうと思っています。これまでコメディはあまりやったことがないので、僕にとっては挑戦です。僕以外が、関西人。ボケとツッコミのやりとりは、面白いなぁってずっと見てられるんですけど、入れない（笑） 関西勢のすごさを見せつけられるんだろうなと思っています。大歳さんと相談しながら頑張って行きたいと思います。
▼今江大地
大歳さんと「パン、ラーメン、アニメが好き」という、好きなものへの熱量についてお話しました。大歳さんが僕たちの話を聞いて、どんな要素を詰め込んでくれたのか、ワクワクしています。企画段階から参加するのも初めてで、脳みそを見られるみたいで少し恥ずかしくもあるんですが、面白い作品にしますので、ぜひ見に来てください。
