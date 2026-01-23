庄司浩平、“デート用バッグ”中身公開 ジェントルマンな一面ちらり「何かあったら相手に…」
俳優の庄司浩平が、発売中の雑誌『CanCam』（小学館）3月号内の企画「オレ流『バッグの中身』」に登場する。
【写真】「似合いすぎる」爽やかな黒髪＆短髪でファンミーティングに登場した庄司浩平
昨年放送のドラマ『40までにしたい10のこと』で一躍ブレイクを果たし、モデル業、執筆業とマルチに活躍中の庄司は「もしもカフェデートに行くなら」という妄想シチュエーションで、バッグの中身を公開する。
「デートの服装や持ち物はすべて、その人が考える“美学”や“美しさ”が表れているわけだから、そのままでいいんじゃないかと思います」と言いつつも、「もしデートだったらかっこつけたいから」と普段よりも少なめの荷物で登場した庄司。読書家で執筆活動もしている庄司らしいタブレットやハードカバーの本に加え、何かあったら相手に貸せるようにとハンカチやティッシュもしっかり持参しているジェントルマンな一面を見せた。
誌面ではほかにも、「恋人とのおそろいアイテムはあり？なし？」「恋人が持っていたらうれいしい物は？」など、デートにまつわるQ＆Aにも答える。
【写真】「似合いすぎる」爽やかな黒髪＆短髪でファンミーティングに登場した庄司浩平
昨年放送のドラマ『40までにしたい10のこと』で一躍ブレイクを果たし、モデル業、執筆業とマルチに活躍中の庄司は「もしもカフェデートに行くなら」という妄想シチュエーションで、バッグの中身を公開する。
「デートの服装や持ち物はすべて、その人が考える“美学”や“美しさ”が表れているわけだから、そのままでいいんじゃないかと思います」と言いつつも、「もしデートだったらかっこつけたいから」と普段よりも少なめの荷物で登場した庄司。読書家で執筆活動もしている庄司らしいタブレットやハードカバーの本に加え、何かあったら相手に貸せるようにとハンカチやティッシュもしっかり持参しているジェントルマンな一面を見せた。
誌面ではほかにも、「恋人とのおそろいアイテムはあり？なし？」「恋人が持っていたらうれいしい物は？」など、デートにまつわるQ＆Aにも答える。