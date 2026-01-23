北米競馬の年度表彰「第55回エクリプス賞」授賞式が22日夜（日本時間23日朝）に米フロリダ州南東部パームビーチのホテル「ザ・ブレイカーズ」で行われ、昨年BCクラシックを制したフォーエバーヤング（牡5＝矢作、父リアルスティール）が最優秀古馬ダート牡馬の部門賞を受賞した。

担当スタッフを務める渋田康弘助手（63）はこの日、栗東トレセンで仕事を終え、厩舎で授賞式の中継を見守った。「名誉なことですし、ありがたいですね。ケンタッキーダービー（24年3着）の時から米国で人気があるなと感じましたし、米国の皆さんに愛されて、僕も声をかけてもらえます」と感謝。「フォーエバーヤングは米国の馬ですから。昨年は米国の最高峰のレースで結果を出せましたし、それを評価してくださったのはうれしいですね。長い歴史を見てもディープインパクトに匹敵するくらいのスター性があるのでは」と相棒を称えた。

昨秋の米遠征から帰国後は検疫と放牧を挟み、4日に帰厩。連覇が懸かるサウジカップ（2月14日、キングアブドゥルアジーズ、ダート1800メートル）に向けて調整を進めている。

▽エクリプス賞 日本のJRA賞にあたる北米の年間表彰。全米サラブレッド競馬協会（NTRA）の役員や全米競馬記者協会、デイリーレーシングフォーム紙の記者、米国競馬のデータを提供しているエクイベース社の競走担当者による投票で決定され、今年で55回目となる。05年アメリカンオークスを制したシーザリオが日本調教馬として初めて最終候補（最優秀芝牝馬）にノミネートされ、21年BCフィリー＆メアターフを制したラヴズオンリーユーが初めて受賞（最優秀芝牝馬）した。日本人ではカナダを拠点に活躍する木村和士が19年最優秀見習騎手賞に選ばれている。