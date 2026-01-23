お笑いコンビ・エルフの荒川が、彼女がいながら自身に近づいてきた男性に対しブチギレた過去を暴露された。

【映像】「本名もギャル」エルフ荒川の本名

1月22日、お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀、タレントのぺえ、人気YouTuber・平成フラミンゴのRIHOがMCを務めるテレビ朝日系バラエティー番組『私が愛した地獄』が放送。当番組では他人から見れば地獄でも本人にとっては「忘れられない沼った恋愛」をテーマにトークを展開している。この放送回ではお笑いコンビ・エルフの荒川が妹のみなみと共にゲスト出演した。

番組では、荒川のプライベートをよく知る先輩芸人、蛙亭・イワクラからのアンケート回答を紹介。イワクラによると、かつて荒川を熱烈に好きな男性がおり、荒川自身も「いいな」とその男性に好意を抱きかけていた時期があったという。

しかし、周囲からその男性に彼女がいるという事実を聞かされた瞬間、荒川の態度は一変。太い声の関西弁で「私のこと簡単にいけると思ってんけ。なめんなよ」と激しくブチギレていたことが明かされた。

荒川は当時の状況について、「自分から行ったんじゃなくて、向こうからグッときてた」と説明。好意を持った相手にはまず「彼女いますか？」と確認するようにしているというが、「みんないるんですよ。じゃあなんで今（誘いに）来てたん？ マジで意味ないから」と、不誠実な男性たちへの怒りを爆発させた。

さらに荒川は「彼女おるんやったらこっち意味ないから」と、自身の恋愛における潔いスタンスを強調。浮気相手や二番手の女には絶対にならないという強い意志を見せたが、そんな「強すぎる正義感」ゆえに、イワクラからは「強気が過ぎる。隙がない」と、彼氏ができない理由の一つとして分析されていた。