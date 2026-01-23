Æ£°æÎ®À±¡õ¼·¸Þ»°³ÝÎ¶Ìé¡¢¡ÖÃçÎÉ¤¯¤Û¤Î¤Ü¤Î¡×¤Ê¥É¥é¥Þ»£±Æ¸½¾ì¥ê¥Ý¡¼¥È¡¡¶¦ÄÌ¤ÎÏÃÂê¤Ï¡ÈÀîÅçÇ¡·ÃÎ±¡É¡©
¡¡WEST.¤ÎÆ£°æÎ®À±¤¬¼ç±é¡¢Travis Japan¤Î¼·¸Þ»°³ÝÎ¶Ìé¤¬¶¦±é¤¹¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï1·î´ü¥ª¥·¥É¥é¥µ¥¿¥Ç¡¼¡Ø¤¼¤ó¤Ö¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¤¿¤á¤À¤«¤é¡Ù¡ÊËè½µÅÚÍË¡¡¸å11¡§00¡Ë¡£Æ±ÏÈ»Ë¾åºÇ¹â²ÐÎÏ¤Î¥é¥Ö¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤ò¤¦¤¿¤¦º£ºî¤Ç¥Ð¥Ç¥£¤ò±é¤¸¤ë2¿Í¤¬¡¢»£±Æ¸½¾ì¤Ç¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
