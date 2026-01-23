¸µºå¿À¡¦ÅçËÜ¹ÀÌé¡õËÌÛê»ËÌé¡¡Â¾¶È¼ï¤Ë¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¤¿²áµî¡ÖËÍ¤é»Å»ö¤·¤Æ¤Þ¤¹¤ÈÃÇ¤Ã¤Æ¡Ä¡×¼ã¸×»þÂå¤Î»×¤¤½Ð
¡¡ºå¿À¤«¤é¥È¥ì¡¼¥É¤Ç°ÜÀÒ¤·¤¿ÆüËÜ¥Ï¥à¤ÎÅçËÜ¹ÀÌéÅê¼ê¡Ê32¡Ë¤È¼Ò²ñ¿Í¡¦»°É©½Å¹©West¤ÎËÌÛê»ËÌéÆâÌî¼ê¡Ê31¡Ë¤Î¡È¸µ¸×¡É¥³¥ó¥Ó¤¬¿·¥·¡¼¥º¥ó¤òÁ°¤Ë·èµ¯½¸²ñ¤ò³«¤¤¤¿¡£Æ±¤¸¹âÂ´ÆþÃÄ¤ÇÎÀ¤ÎÉô²°¤â¹Ô¤Íè¤·¤Æ¤¤¤¿ÀèÇÚ¤È¸åÇÚ¡£¾¯¡¹¤ä¤ó¤Á¤ã¤À¤Ã¤¿¡©ºå¿À»þÂå¤Î¶Ã¤¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ê¤É¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¡Ê¼èºà¡á±óÆ£¡¡Îé¡Ë
¡¡¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤³¤½°ã¤¨¤É¡¢ËÌÛê¤Ë¤È¤Ã¤Æ2³ØÇ¯¾å¤ÎÅçËÜ¤ÏÍê¤ì¤ë·»µ®ÅªÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¡£ËÌÛê¤¬¡ÖËÍ¡¢ÅçËÜ¤µ¤ó¤ÎÉô²°¤Ë¤º¤Ã¤È¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢ÀèÇÚº¸ÏÓ¤Ï¡Ö¥¸¥ç¡¼¡ÊËÌÛê¡Ë¤ÏËÍ¤ÎÉô²°¤ËÍè¤Æ¤º¤Ã¤È¥½¥Õ¥¡¡¼¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¿¡£¤½¤Î¤Þ¤ÞÄ«¤Þ¤Ç¿²¤Æ¤¿¤ê¤·¤Æ¤¿¤è¤Ê¡£¤½¤Î¥½¥Õ¥¡¡¼¤¬ºÇ¸å¤Ï²õ¤ì¤Æ¡£¤¢¤ì¤Ï¥¸¥ç¡¼¤Î¤»¤¤¤ä¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÅçËÜ¤µ¤ó¡¢³Ð¤¨¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©ËÍ¤é¥ß¥Ê¥ß¤Ç¥Û¥¹¥È¤Ë¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡¡È¾×·â¡É¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¤Î¤ÏËÌÛê¤À¤Ã¤¿¡£¼ã¼ê»þÂå¤Î¤¢¤ëÆü¡¢2¿Í¤ÇÂçºå¤ØÇã¤¤Êª¤Ë½Ð¤«¤±¤Æ¤¤¤ë»þ¤ËÂçºå¤Î¤É¿¿¤óÃæ¤Ç¡Ö·¯¤¿¤Á¡¢¥Û¥¹¥È¤Ë¶½Ì£¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¡£¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ë¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡ÈËÍ¤é»Å»ö¤·¤Æ¤Þ¤¹¡É¤È¤À¤±¸À¤Ã¤ÆÃÇ¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×¡ÊËÌÛê¡Ë¡£ÅçËÜ¤â¡Ö¥Û¥¹¥È¤Ë¥¹¥«¥¦¥È¤¢¤Ã¤¿¤Ê¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£ÂÎ¤â¾®¤µ¤«¤Ã¤¿¤·ÌîµåÁª¼ê¤Ë¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤ä¤í¤Ê¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£Åö»þ¤Ï¸ß¤¤¤Ë¤Þ¤À¹âÂ´ÆþÃÄ¤«¤é´Ö¤â¤Ê¤¯ÂÎ¤â¤Ç¤¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿»þ´ü¡£ÅçËÜ¤¬¡Ö°éÀ®¤ÇÆþ¤Ã¤ÆÉáÄÌ¤Ë2¡¢3Ç¯¤Ç¥×¥í¤â½ª¤ï¤ë¤È¡Ê¼þ¤ê¤Î¡Ë¤ß¤ó¤Ê»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤ÎÃÖ¤«¤ì¤¿Î©¾ì¤ò¤·¤ß¤¸¤ß¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ÏÃÂê¤ÏÅçËÜ¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ë¡£Êáµå¤¹¤ëÁê¼ê¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥ó¥°¤¬¤¦¤Þ¤¤¤È¡Ö¾õÂÖ¤¬¾å¤¬¤ë¡£¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ëÁê¼ê¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÂç»ö¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¡Ö¡ÊÊáµåµ»½Ñ¤Ï¡ËÌî¼ê¤ÏÊÌ³Ê¤Ç¡£¥¸¥ç¡¼¤âºÇ¹â¤À¤Ã¤¿¡£ÅêÆâÏ¢·È¤ÎÁ°¤Ë¼õ¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡15Ç¯ºßÀÒ¤·¤¿ºå¿À¤òÎ¥¤ì¤Æº£µ¨¤«¤éÆüËÜ¥Ï¥à¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÅçËÜ¤ËËÌÛê¤Ï¡Ö¤º¤Ã¤È¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÀèÇÚ¡£2010Ç¯¤Îºå¿À¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¤Þ¤À¸½Ìò¤Ê¤Î¤ÏÅçËÜ¤µ¤ó¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç´èÄ¥¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤·±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¥¨¡¼¥ë¡£ÅçËÜ¤â¡Ö¤¤¤Ä¤«¥¸¥ç¡¼¤¬ºå¿À¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿»þ¤Ë²¿¤«°ì½ï¤Ë¤Ç¤¤¿¤éÎÉ¤¤¤Ê¡×¤È¥¿¥Æ¥¸¥Þ¤Ç¤Î¡ÈºÆ²ñ¡É¤òÌ´¸«¤Æ¤¤¤¿¡£