「落ちる落ちる落ちるって！」対向車が土煙上げ突然の脱輪…斜めに傾いた車内から子ども”受け取り”救出　母親は自力で脱出ケガなし　香川

香川・東かがわ市で18日、親子が乗っていた軽自動車が脱輪事故を起こす様子がカメラに捉えられた。車は大きく傾いた状態で停止した。目撃者はすぐさま救助に向かい、母親から子どもを受け取る形で救助したという。その後、母親も自ら脱出し、ケガはなかった。

突然の脱輪事故…車内には親子の姿

香川・東かがわ市で18日、運転中に撮影されたのは、斜めになった軽自動車だ。

車内に親子を乗せたまま、大きく傾いていた。一体何があったのか。脱輪の一部始終をドライブレコーダーが記録していた。

軽自動車が対向車とすれ違った瞬間、タイヤが道路を外れ、土煙が上がった。

目撃者は、「ほんまに落ちる落ちる落ちるっていうような感じで、びっくりいたしました」と驚きを語っている。

窓から子どもを救助…親子救った判断

目の前で起きた緊急事態に目撃者は、すぐに救助に向かったという。

上を向いた運転席のドアを開け、中をのぞき込むと車内には親子の姿があった。運転していたとみられる母親が助手席で子どもを抱いていたという。

救助時の状況について目撃者は「『お願いしますー』お子さんを抱えあげて私に差し出すような感じ。お母さんからお子さんを受けとって車外に救出した」と話している。

その後、母親も自力で脱出した。とっさの対応が親子を救った。

目撃者は、「ケガはされてなかったので、冷静に対応できてよかったな」と安堵した様子を示している。

（「イット！」 1月22日放送より）