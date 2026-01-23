人気女芸人の妹が、かつて街頭インタビューを受けていた事実を明かし、当時の自身の振る舞いを「反省していた」と告白した。

1月22日、お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀、タレントのぺえ、人気YouTuber・平成フラミンゴのRIHOがMCを務めるテレビ朝日系バラエティー番組『私が愛した地獄』が放送。当番組では他人から見れば地獄でも本人にとっては「忘れられない沼った恋愛」をテーマにトークを展開している。この放送回ではお笑いコンビ・エルフの荒川が妹のみなみと共にゲスト出演した。

荒川は、みなみが以前、同番組の街頭インタビューに偶然遭遇し、実際にインタビューを受けていたことを明かした。

当時の様子について荒川は、みなみから「稲田さんの番組にインタビューしてもらったかもしれへん」と連絡があったことを振り返った。しかし、みなみ自身は採用されるか不安だったようで、「私のエピソード、多分弱かったから無理やと思う」と、バラエティー番組の素材としての撮れ高を本気で反省していたという。

実際、当時のVTRを確認すると、番組MCの一人であるRIHO（平成フラミンゴ）がいち早くみなみの存在に気づいていたことが判明。みなみは「RIHOさんが1番初めに気づいてくださって、嬉しかったです」と笑顔を見せた。