「令和の愛人」と称されるグラビアアイドル真島なおみ（27）が23日、自身のインスタグラムを更新。撮影会での私服ショットを投稿した。

「超高画質」と記し、胸の谷間を大胆に露出したドレス姿のうつぶせショットを公開。別の投稿では「脇撮り」と称したグレーのミニワンピースに黒ストッキングを履いたバックショットなども公開した。

ファンやフォロワーからも「かわいすぎる」「最高のかわいい綺麗」「スタイル良いねぇ」「脚綺麗」「美人でとっても魅力的」「いい夢見れそう」「最強＆最高」「めっちゃセクシー」「たまらない」「今年もプリティ」などのコメントが寄せられている。

真島は埼玉県出身。06年からエイベックス・アーティストアカデミーに通って歌やダンスを学び、18年にグラビアデビュー。23年にDJデビュー。同年に1st写真集「Swamped」を発売したほか、週刊プレイボーイ創刊57周年企画「NIPPONグラドル57人」にグラビアニュージェネレーションの1人として掲載。趣味はコスメ収集、アニメ＆映画鑑賞。特技は自撮り、ダンス、英語。身長170センチの9頭身ボディー。ラジオ番組で「令和の愛人」と呼ばれたことが話題となり、SNSなどで注目を集めた。