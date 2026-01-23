¡Ú¥Þ¥·¥Þ¥·¥Þ¥Ã¥¯¡ÛÆóÏºÉ÷Ì£¤Î¥ä¥Ð¥¦¥Þ¤¤¥Ñ¥¦¥À¡¼¤Ç¥Þ¥Ã¥¯¤Î¤Æ¤ê¤ä¤¥Ð¡¼¥¬¡¼¤ä¥Ý¥Æ¥È¡¢¥Õ¥¡¥ß¥Á¥¤Î¥Ñ¥ó¥ÁÎÏ¤òÄ¶¶¯²½¡ª¡ãÌîÅç¿µ°ìÏº¤Î¥Ð¥«¥ì¥·¥Ô¡ä
ÆÈÁÏÅª¤Ê¥Ð¥«¥ì¥·¥Ô¤òÂ³¡¹¤È³«È¯¤·¤Æ¤¤¤ëÌîÅç¿µ°ìÏº»á
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤Ç¡Ö·ã¥¦¥Þ!! ¥Ð¥«¥ì¥·¥Ô¸¦µæ½ê¡×¤òÏ¢ºÜÃæ¤ÎBµé¥Õ¡¼¥É¸¦µæ²È¡¦ÌîÅç¿µ°ìÏº¡Ê¤Î¤¸¤Þ¡¦¤·¤ó¤¤¤Á¤í¤¦¡Ë¤µ¤ó¡£º£²ó¤Î"¥Ð¥«¥ì¥Ô"¤Ï¡¢Ê´ËöÄ´Ì£ÎÁ¤Î¡Ö¥é¡¼¥á¥ó¤Î¾å¤À¤±!!!¡×¤ò»È¤Ã¤¿¡Ö¥Þ¥·¥Þ¥·¥Þ¥Ã¥¯¡×¡ª
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥Þ¥·¥Þ¥·¥Þ¥Ã¥¯¡×¤Î¥ì¥·¥Ô
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¡Úº£²ó¤Î¿©ºà¡Û
¡¦¥é¡¼¥á¥ó¤Î¾å¤À¤±!!!¡Ê¥À¥¤¥·¥ç¡¼¡Ë¡¡1ÂÞ¡¡
¡¦¥Þ¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ý¥Æ¥È¡Ê¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡Ë¡¡M¥µ¥¤¥º1¸Ä¡¡
¡¦¥Õ¥¡¥ß¥Á¥¡Ê¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¡Ë¡¡1¸Ä¡¡
¡¦¤Æ¤ê¤ä¤¥Þ¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥¬¡¼¡Ê¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡Ë¡¡1¸Ä
ÌîÅç¡¡ÆÍÁ³¤Ç¤¹¤¬½õ¼ê¤¯¤ó¡¢º£Ç¯¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÇ¯¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
½õ¼ê¡¡¸áÇ¯¤È¤«¡¢WBC¤È¤«¡©
ÌîÅç¡¡¤Þ¤À¤Þ¤À´Å¤¤¤Ê¤¢¡¢½õ¼ê¤¯¤ó¤è¡£º£Ç¯¤Ï2026Ç¯¡£100Ç¯¤Ë1ÅÙ¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥óà26á¥¤¥ä¡¼¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤Ç¤·¤ç¡£
½õ¼ê¡¡¤Õ¤¶¤±¤ó¤Ê¡ª¡¡¤½¤ó¤Ê¤Î·è¤Þ¤Ã¤Æ¤Í¤¨¤è¡ª
ÌîÅç¡¡µÇ°¤¹¤Ù¤°ìÇ¯¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤Ù¤¯¡¢º£Ç¯¤Î1È¯ÌÜ¤ÏÆóÏº·Ï¥Ð¥«¥ì¥·¥Ô¤Ç»Ï¤á¤Þ¤¹¡£¼Â¤ÏÇ¯Ëö¤âà²ÈÆóÏºáÆÃ½¸¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤È¤¤Ë¤¹¤´¤¤¿©ºà¤òÈ¯¸«¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤¬¥À¥¤¥·¥ç¡¼¤Î¡Ö¥é¡¼¥á¥ó¤Î¾å¤À¤±!!!¡×¤È¤¤¤¦Ê´ËöÄ´Ì£ÎÁ¡ª
½õ¼ê¡¡¤¨¤¨¤È¡¢ÌîºÚ¤Ë¤«¤±¤ë¤ÈÆóÏº·Ï¥é¡¼¥á¥ó¤ÎÌîºÚ¤ò¥¹¡¼¥×¤Ë¿»¤·¤¿¤è¤¦¤ÊÌ£¤Ë......¤½¤ó¤ÊÌ´¤Î¤è¤¦¤ÊÊ´¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤È¤Ï¡ª
ÌîÅç¡¡¥ä¥Ð¤¤¤è¤Ê¡£¥¹¥È¥í¡¼¤È°ì½ï¤Ë»ý¤ÁÊâ¤¤¤Æ¡¢É¡¤«¤éµÛ¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤Í¡£
½õ¼ê¡¡¥¢¥ó¥¿¤ÎÈ¯ÁÛ¤ÈÈ¯¸À¤Î¤Û¤¦¤¬¥ä¥Ù¡¼¤¾!!
¡Ê£±¡ËÆþ¤ì¤ë¡ª¡¡¥Þ¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ý¥Æ¥È¤ò»æÂÞ¤Ë°Ü¤·¡¢Â³¤¤¤Æ¡Ö¥é¡¼¥á¥ó¤Î¾å¤À¤±!!!¡×¤âÆþ¤ì¤ë¡£ÎÌ¤ÏÌÜÊ¬ÎÌ¤ÇÂç¾æÉ×¤À¤¬¡¢¥Ý¥Æ¥È¤¬M¥µ¥¤¥º¤Ê¤éÈ¾ÂÞÄøÅÙ¤òÆþ¤ì¤ë¤Î¤¬ÌÜ°Â¤À
¡Ê£²¡Ë¥·¥§¥¤¥¯¡ª¡¡»æÂÞ¤Î¸ý¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È°®¤Ã¤ÆÊÄ¤¸¡¢¥·¥ã¥«¥·¥ã¥«¤È·Ú²÷¤Ë¿¶¤Ã¤ÆÊ´¤òÁ´ÂÎ¤Ë¤Þ¤Ö¤·¤¿¤é´°À®¡£¥Ý¥Æ¥È°Ê³°¤Î¿©ºà¤â´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÆ±ÍÍ¤Î¼ê½ç¤ÇÄ´Íý¤ò¿Ê¤á¤è¤¦
ÌîÅç¡¡¤½¤ì¤Ï¾éÃÌ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÊ´¤Î»È¤¤Æ»¤Ï¥Þ¥¸¤ÇÌµ¸ÂÂç¡£ÆÃ¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¥ª¥¹¥¹¥á¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¥Þ¥Ã¥¯¤Î¥·¥ã¥«¥·¥ã¥«¥Ý¥Æ¥È¤Í¡£¤³¤ÎÊ´¤ò¥Ý¥Æ¥È¤Ë¤Þ¤Ö¤»¤ÐºÇ¶¯¤Ë¥¸¥ã¥ó¥¯¤Ç·ã¥¦¥Þ¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¥Ý¥Æ¥È¤Î´°À®¡ª
½õ¼ê¡¡¥®¥ã¥¢¥¡¥¡¥¡¥¡¥¡¥¡¥Ã!!¡¡¤³¤ì¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢À¤µª¤ÎÂçÈ¯ÌÀ¤¹¤®¤ë¤À¤í!!¡¡¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤ÈÇØ»é¤Î¤¦¤Þ¤ß¤¬¥¬¥Ä¥ó¤È¤¯¤ë¤·¡¢¤³¤·¤ç¤¦¤âÍø¤¤¤Æ¤Æ¥Þ¥¸¥¦¥Þ¤¹¤®¤ë!!
ÌîÅç¡¡¥Õ¥é¥¤¥É¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯Æþ¤ê¤Ê¤Î¤âºÇ¹â¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ç¤¹¡ª
½õ¼ê¡¡¤³¤ì¤ÏÀäÂÐ¥·¥ã¥«¥Ý¥ÆÀìÍÑÊ´¤È¤·¤ÆºÎÍÑ¤¹¤Ù¤¥Ã¥¹¡ª
ÌîÅç¡¡¤¤¤ä¡¢¥À¥á¤À¡ª
½õ¼ê¡¡¤Ê¤ó¤Ç¤À¤è¡ª
¡Ê£³¡Ë¥Á¥¥ó¡ª¡¡¥Á¥¥ó¤â»æÂÞ¤ËÆþ¤ì¡¢¡Ö¥é¡¼¥á¥ó¤Î¾å¤À¤±!!!¡×¤òÆþ¤ì¤¿¤é»æÂÞ¤ò¥·¥§¥¤¥¯¤·¤Æ¡¢¥Á¥¥óÁ´ÂÎ¤Ë¤Þ¤Ö¤½¤¦¡£º£²ó¤Ï¥Õ¥¡¥ß¥Á¥¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê¥Á¥¥ó¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Ç¤â¹ç¤¦¡ª
ÌîÅç¡¡¼Â¤Ï¤³¤ì¡¢¥Þ¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ý¥Æ¥È°Ê³°¤Ë¤â»È¤¨¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¥Á¥¥ó¤âÁêÀÈ´·²¡£¥·¥ã¥«¥Á¥¤ä¥Á¥¥ó¥Þ¥Ã¥¯¥Ê¥²¥Ã¥È¤ËÊ´¤ò¤Þ¤Ö¤·¤Æ¤âºÇ¶¯¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¥Õ¥¡¥ß¥Á¥¤ò»È¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤É¤Î¥Õ¥¡¥¹¥È¥Õ¡¼¥É¤ä¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¥Á¥¥ó¤Ç¤â·ã¥¦¥Þ²½¤·¤Þ¤¹¡£
½õ¼ê¡¡¤³¤ì¤Ï¥Õ¥¡¥ß¥Á¥¤Ç¹ç¤ï¤»¤ÆÀµ²ò¤«¤â¡£Æù½Á¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¥¬¥Ä¥ó¤È»É·ãÅª¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤¬¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¹¤®¡ª
¡Ê£´¡Ë¥Ð¡¼¥¬¡¼¡ª¡¡°Õ³°¤ÊÁêÀ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤Î¤¬¤Æ¤ê¤ä¤¥Þ¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥¬¡¼¡£¤³¤Á¤é¤â»æÂÞ¤ËÅêÆþ¤·¡¢Ê´¤òÆþ¤ì¤¿¤é¹ë²÷¤Ë¿¶¤ë¡£¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤ä¤Æ¤ê¤ä¤¥½¡¼¥¹¤Î¾ßÌý¤¬¥Ë¥ó¥Ë¥¯ÇØ»éÉ÷Ì£¤È´°àú¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¡ª
ÌîÅç¡¡¤µ¤é¤Ë¥ä¥Ð¤¤¤Î¤Ï¤Æ¤ê¤ä¤¥Þ¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥¬¡¼¡£¤³¤ì¤âÂÞ¤ËÆþ¤ì¤Æ¥·¥ã¥«¥·¥ã¥«¤È¿¶¤ê¡¢Ê´¤ò¤Þ¤Ö¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
½õ¼ê¡¡¤Ê¤ó¤Æ¹ë²÷¤Ê¡ª¡¡¥·¥ã¥«¥·¥ã¥«¥Ã¤Ä¡¼¤«¡¢½ÅÄã²»¤¬¥É¥«¥É¥«Ê¹¤³¤¨¤ë¥Ã¥¹¡ª¡¡¤Ç¤âÌ£¤ÏºÇ¶¯¤¹¤®¡£¥Þ¥è¤¬¥¬¥ê¥Þ¥è¤Ë¿Ê²½¤·¤Æ¥Ñ¥ó¥Á¤¬½Ð¤Þ¤¯¤ê¥Ã¥¹¡ª¡¡¤Û¤ó¤È¤³¤ÎÊ´¥ä¥Ù¡¼¤ï¡ª
¡Ê£µ¡Ë´°À®¡ª¡Ö¥Þ¥·¥Þ¥·¥Þ¥Ã¥¯¡×
ÌîÅç¡¡¥´¡¼¥ë¥Ç¥óà¥¸¥í¡¼á¥¤¥ä¡¼¤Îº£Ç¯¤ÏËè²ó¤³¤ÎÊ´¤ò»È¤Ã¤¿¥ì¥·¥Ô¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¤«¡ª
½õ¼ê¡¡¤µ¤¹¤¬¤Ë¤¯¤É¤¹¤®¤ë¤ï¡ª
»£±Æ¡¿ÌîÅç¿µ°ìÏº