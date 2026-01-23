フェイエノールト渡辺剛がヘディングで先制点、3-0での勝利に貢献した

オランダ1部フェイエノールトは、UEFAヨーロッパリーグ（EL）の第7節でオーストリア1部シュトゥルム・グラーツと対戦し、3-0で勝利した。

この試合で日本代表DF渡辺剛は先制点となるヘディングを決めて、チームを勢いに乗せた。

コンディション不良から復帰した日本代表FW上田綺世とともに先発出場した渡辺は、前半5分に得たCKのチャンスでゴール前に行く。アルジェリア代表FWアニス・ハジ・ムサがゴール前に入れたインスイングのボールを完璧にヘッドで捉え、ゴール左へと流し込んだ。

渡辺のEL初ゴールでリードを奪ったフェイエノールトは、後半23分にもハジ・ムサが追加点を挙げ、試合終了間際の後半45分にもFWゴンサロ・ボルジェスが追加点を挙げて3-0で勝利。敗れれば敗退となる重要な一戦で、渡辺が重要な活躍を見せ、フェイエノールトはグループステージ突破に望みをつないだ。

ファンからは「DFの仕事超えてヒーローすぎる」「難しいヘディングだったと思いますがが、いいコースに流し込みましたね」「5分で決めるってすごすぎ」「ヘディングの強さとタイミングが完璧すぎて鳥肌」「ヘディングの角度エグ！」「CKからの完璧なヘディング。完全にヒーローだ」といった声が寄せられた。（FOOTBALL ZONE編集部）