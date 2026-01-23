2026年シーズン、巨人で先発の柱として期待される新戦力が、楽天から海外FA権を行使して移籍した則本昂大だ。年俸が3年総額13億円とメディアで報じられていることが、期待の大きさを物語っている。

リーグ制覇に不可欠な「即戦力投手」

巨人はリーグ連覇を狙った昨年だが、阪神に15ゲームの大差をつけられた。不動の4番だった岡本和真が故障で長期離脱したことが大きな痛手だったが、先発陣も誤算が相次いだ。

エース格の戸郷翔征は春先から不安定な投球が続き、2度のファーム降格を経験。21試合登板で8勝9敗、防御率4.14に終わり、111イニングと5年ぶりに規定投球回数に到達できなかった。若手成長株の井上温大も4勝8敗、防御率3.70と先発に定着できず。合格点をつけられるのは、11勝をマークした山崎伊織のみだった。

即戦力投手の補強が最大のポイントだった今オフは前田健太、有原航平の獲得に乗り出していたが縁がなかった。その中で、獲得に成功した則本は実績十分だ。入団から６年連続を含む８度の２ケタ勝利をマーク。守護神に配置転換された24年はセーブ王に輝いている。

先発に戻ったら、スタミナが必要

ただ、他球団の首脳陣からは意外な見方が。「昨年のデータを見ると、直球の平均球速が150キロに届かず、被打率も3割を超えている。全盛期はキレのある直球、スライダー、フォークとのミックスでバットに当てるのも難しい投手でしたが、今は攻略が難しいイメージはない。救援から先発に再び戻るとなれば、長いイニングを投げるスタミナが必要になり対応に時間が必要です。怖さは感じないですね」と指摘する。

直球が通用しなくなった時にどう抑えるか。35歳という年齢を考えると、投球スタイルの変化に迫られるかもしれない。通算120勝右腕は巨人の救世主になれるか。

（中町顕吾）