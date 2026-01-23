1.飼い主から無視される

猫は、飼い主から存在を無視されることで、気持ちが冷めてしまうことがあります。クールなイメージが強い猫ですが、猫なりの社会性を持っていることが確認されているためです。また、家猫は、子猫のときの名残を残したまま成猫になっているケースも少なくありません。

例えば、ニャーニャー鳴いても目を合わせてくれないと、「自分に興味を持っていないんだ」と認識するでしょう。家の中で安全に暮らしていても、日常的にスキンシップを取ることがなければ信頼関係は築けません。

もちろん、飼い主にもさまざまな事情があり、忙しくて構ってあげられないこともあるでしょう。しかし、猫は人間のように「今は忙しいんだ」と事情を汲むことはできないのです。その結果、飼い主への愛情や信頼を失ってしまうこととなります。

2.不適切なしつけをする

一般的に、猫は「しつけ」が難しい動物といわれています。それは、猫を叱る行為が信頼関係を壊すきっかけとなる可能性が高いためです。猫からの愛情が冷めてしまうと、家具で爪とぎをしたり、人間に攻撃したり、思いもよらなかった問題行動に繋がる場合もあります。

怒鳴り声や体罰はもってのほかです。猫に「やってはいけないこと」を教えるときは、物を落として大きな音を出して驚かせる方法は、猫に恐怖心を与えすぎてしまうリスクもあるため慎重に行いましょう。「ガスコンロに近づいたらいつも大きな音がする」というように、嫌なこと（罰）と飼い主が結びつかないようにする方法がいいでしょう。

また、忠告をするタイミングも重要です。やってはいけないことをして時間が経ってしまうと、何に対して忠告されているのか理解できません。後になってから延々と叱っても、「理由もないのに攻撃する人」と捉えられてしまいます。

3.お世話を放棄する

猫にとって、食事やトイレ、寝床などの住環境が整っていることは、安心感に繋がります。これらの環境を管理してくれることが、飼い主への信頼度を高めます。身の回りのお世話をおろそかにしていると、猫に冷められてしまうでしょう。

猫は綺麗好きな動物なので、食事やトイレが用意されているだけでは十分ではありません。万が一、食器やトイレが汚れていれば、ストレスとして蓄積されることとなります。日々の暮らしの不満は、やがて飼い主への不満に移行します。

家猫の場合は、その傾向はより顕著です。飼い主のことを母猫だと思っていることが多いため、お世話をしなければ猫を傷つけてしまいます。

食事の時間や場所が毎回変わったり、寝床の場所がいつもと違うといった変化にも敏感なので、なるべく毎日同じ環境を用意してあげることも大切です。

信頼を取り戻す方法

猫との関係が壊れてしまったときは、まずは猫のペースに合わせることが大切です。仲直りしようと無理矢理構ったり、しつこく付きまとうことはやめましょう。猫からそばに寄ってきてくれるまで、猫が安心できる時間を作ってあげてください。

猫の警戒心が解けてきたら、猫の様子を見ながら少しずつスキンシップを取るようにします。お気に入りのおやつを与えたり、大好きなおもちゃを買ってくるのもいいでしょう。このようにして、飼い主が猫にとって有益な存在であることを示します。

最も重要なのは、時間をかけて少しずつ関係を再構築することです。焦って急に距離を縮めようとすると、警戒して逃げてしまう可能性があります。徐々にポジティブな経験を積み重ねていくことが大切です。

まとめ

猫は、犬と比べて感情表現の方法が異なる動物です。しかし、心の中では飼い主を慕い愛着を持っていることがほとんどです。そんな猫が冷めてしまうのは、飼い主が猫への配慮を怠ってしまうことが原因です。

一度壊れた信頼関係を取り戻すのは、大変な時間を要します。そのような状況にならないよう、普段から愛情を込めて丁寧に猫と接するようにしましょう。