「ひと口で幸せ感じる♡」「買ってよかった！」【コストコ】マニアが選んだ「ベーカリー」

【コストコ】では朝食やおやつに食べたくなる、美味しそうな「ベーカリー」が勢ぞろい。その中でも今回は、マニアも選んだ商品に注目！ 比較的大容量な分、みんなで楽しくシェアもできそうです。店頭では甘い系からお惣菜系までラインナップ。ぜひ気分や好みに合わせて選んでみて。

何層にも重なった本格派！「アーモンドクロワッサン」

インスタグラマー@costco_hackerさんが「ひと口で幸せを感じるやつでした」と絶賛したこちら。「特大サイズ」のクロワッサンが6個も入った、お腹を満たしたい時にぴったりな一品です。生地は何層にも重なった本格派を彷彿とさせる仕上がり。ほどよく厚みがあるものの片手で食べられるお手軽感があり、忙しい日の朝食にも向いています。

再販で登場している「マスカルポーネロール」

コロンとした形のこちらは、@costco_hackerさんが「待望の再販！」「これ買ってよかった～！」と語るロールパン。「24個」入りの大容量で、パーティーシーンの食卓でも気軽にシェアできます。パン自体は「ミルキーなコクとやさしい甘み」があるとのこと。シンプルなのでシチューに浸しながら、アレンジを楽しむのも良さそうです。店頭で見かけた際はぜひお見逃しなく。

パセリもたっぷりと散りばめた「明太バゲット」

お惣菜系パンを食べたい時におすすめしたいこちら。ロングサイズの明太バケットが2本分も入った大容量で買えます。お好きなサイズにカットしてシェアできるのも嬉しいところ。@costco_hackerさんによれば「外パリ・中ふわもち」で、食感と共に食べ応えも感じられそう。トッピングにはパセリも乗っている分、風味の豊かさも感じられるかも。

トッピングをプラスするのもおすすめ！「ベルギーバターワッフル」

おやつにも良さそうなこちらのワッフル。8個入りと比較的大容量で、みんなでシェアできます。インスタグラマー@hirokostyle33さんいわく「バターの口いっぱいに広がるコクの旨み」が楽しめるとのこと。少し温めてからいただくと、より濃厚な味わいが堪能できそうです。フルーツやホイップをトッピングして、ご褒美感覚で味わうのもアリかも。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@costco_hacker様、@hirokostyle33様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino