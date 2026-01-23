全5室の優雅な隠れ家！「プライベートリゾート QUUGA」

グローバルステイズは、2026年に開業を予定している宿泊施設「プライベートリゾート QUUGA」のティザーサイトを公開しました。

山梨県富士河口湖町の大石エリアに誕生するこの施設は、「QUALITY×優雅」をコンセプトにした全5室限定のプライベートリゾート。

富士山と河口湖が織りなす絶景を目の前に、心と身体を解き放つ贅沢な滞在を提案します。

プライベートリゾート QUUGA

開業時期：2026年予定

所在地：山梨県南都留郡富士河口湖町大石2954-3番地

客室数：全5室

ティザーサイト：https://global-stays.jp/quuga/

「プライベートリゾート QUUGA」は、静寂と眺望、洗練されたデザインが融合した大人のための隠れ家です。

滞在中は、アルコールやソフトドリンクを自由に楽しめる「ドリンクインクルーシブ」スタイルを採用。

さらに、全客室のお風呂には「美と健康の湯」の人工温泉が引かれており、時間を気にせずゆったりと湯浴みを堪能できます。

3つの客室タイプ

客室は利用シーンや人数に合わせて選べる3つのタイプが用意されており、そのすべてから富士山と河口湖のパノラマビューを楽しむことができます。

●スーペリア サウナ付き（定員〜2名）

個別のプライベートサウナを完備したスーペリアタイプ。

絶景を眺めながらサウナで汗を流し、心身ともにほぐれていく至福のひとときを過ごせます。

●ジュニアスイート（定員〜3名）

広さと贅沢感を程よく楽しめるジュニアスイート。

快適な居心地を追求した空間は、カップルはもちろん、小グループや家族旅行にも最適です。

●ラグジュアリースイート サウナ付き（定員〜6名）

お部屋内の専用ダイニングルームで食事を楽しめる、最上級の特別室。

プライベートサウナも備えており、グループや家族で気兼ねなく最高級の癒やしを体験できます。

他の場所では感じられない「特別」な時間を提供する、富士山麓の新たなリゾート。

今後の詳細情報はティザーサイトにて随時公開される予定です。

グローバルステイズ「プライベートリゾート QUUGA」の紹介でした。

