全棟サウナ＆露天風呂付き！奥河口湖 景雅／湖畔の隠れ家 totonoco

グローバルステイズは、山梨県富士河口湖町の奥河口湖エリアに、全棟にプライベートサウナと露天風呂を備えた2つの宿泊施設「奥河口湖 景雅」と「湖畔の隠れ家 totonoco」を、2026年6月に開業します。

開業に先立ち、2026年2月1日より予約受付を開始。

富士山麓の静寂に包まれたロケーションで、心身ともに「ととのう」極上の滞在を提案する、タイプの異なる2つのヴィラを紹介します。

奥河口湖 景雅／湖畔の隠れ家 totonoco

開業時期：2026年6月（2026年2月1日予約開始）

所在地：山梨県南都留郡富士河口湖町長浜121番地

棟数：2棟（1日2組限定）

公式HP：https://global-stays.jp/keiga/

「奥河口湖 景雅」は、1日2組限定のラグジュアリーヴィラです。

湖畔に佇む絶好のロケーションで、誰にも邪魔されない完全プライベートな空間を提供。

すべての客室に高温サウナ、露天風呂、マッサージチェアを完備し、心身を満たす真のリラックス体験を叶えます。

スイートヴィラ（A棟）

定員5名の広々とした空間で、家族やグループでの滞在に最適です。

特徴的な「丸形水盤テラス」では、焚き火や湖畔の景色を独り占めできる贅沢な時間を過ごせます。

スタンダードヴィラ（B棟）

定員4名（記事内テキスト準拠。※表では〜4名、本文では3名との記載あり、公式HP等要確認推奨ですがここではソースの「〜4名様」を採用）のスタイリッシュなヴィラ。

洗練された水盤テラスと心地よい空間設計で、少人数でのプライベートな滞在にぴったりです。

湖畔の隠れ家 totonoco（ととのこ）

開業時期：2026年6月（2026年2月1日予約開始）

所在地：山梨県南都留郡富士河口湖町長浜141-2番地

棟数：6棟

公式HP：https://global-stays.jp/totonoco/

「湖畔の隠れ家 totonoco」は、「整える」をコンセプトにした全6棟のリトリート施設です。

忙しい日常から解き放たれ、自分だけの時間を紡ぐための隠れ家として設計されました。

ナチュラルで柔らかなデザインの客室は、自然とのつながりを感じさせる心地よい空間。

全棟にプライベートサウナと露天風呂を備えており、いつでも好きな時に「ととのう」体験が可能です。

定員3名のスーペリアヴィラで、大切な人と心穏やかなひとときを過ごせます。

絶景とラグジュアリーを極める「景雅」と、心静かに整う「totonoco」。

旅のスタイルに合わせて選べる2つの新しい施設で、奥河口湖の魅力を再発見してみてはいかがでしょうか。

