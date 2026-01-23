¥Ù¡¼¥È¡¼¥Ù¥ó¤Î¡È²¦Æ»¡É¡¢Âçß·Ôè¿Í¤Î½é±é¶Ê¤â¡¡¿À¸Í»Ô¼¼Æâ´É¸¹³ÚÃÄ&Æ±»Ôº®À¼¹ç¾§ÃÄ¡¢2026Ç¯±éÁÕ²ñ
¡¡¥¤¥¿¥ê¥¢µª¹Ô¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢¿À¸Í¤¬¸Ø¤ëÅ·ºÍºî¶Ê²È¤Î¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é½é±é¶Ê¡¢¡È²¦Æ»¡É¤Î¥Ù¡¼¥È¡¼¥Ù¥ó¤Þ¤Ç¡£¿À¸Í»Ô¼¼Æâ´É¸¹³ÚÃÄ¤ÈÆ±»Ôº®À¼¹ç¾§ÃÄ¤Ï¡¢2026Ç¯¤Î¥·¡¼¥º¥ó¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡Ê2026Ç¯5·î¡Á2027Ç¯3·î¡Ë¤ò¤³¤Î¤Û¤ÉÈ¯É½¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÈÆ±ÍÍ¡¢Äê´ü±éÁÕ²ñ¤ò¼´¤Ë¡¢¸ÅÅµ¤«¤é¶á¸½Âå¡¢½¡¶µ²»³Ú¤ä¥ª¥Ú¥é¶Ê¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à¤òÍÑ°Õ¤·¤¿¡£
¡¡Î¾ÃÄ¤Ï¤½¤ì¤¾¤ìÎëÌÚ½¨Èþ¡¢º´Æ£Àµ¹À²»³Ú´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¡¢6Ç¯ÌÜ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡¼¼Æâ´É¸¹³ÚÃÄ¤Ï¡¢5·î16Æü¤ÎÂè172²óÄê´ü±éÁÕ²ñ¡Ö¥¤¥¿¥ê¥¢µª¹Ô¡×¤¬Ëë³«¤±¤È¤Ê¤ë¡£¥í¥Ã¥·¡¼¥Ë¡Ö²Î·à¡Ø¥¢¥ë¥¸¥§¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢½÷¡Ù½ø¶Ê¡×¡¢¥í¡¼¥¿¡Ö¥Á¥§¥í¶¨ÁÕ¶ÊÂè2ÈÖ¡×¡¢¥·¥å¡¼¥Ù¥ë¥È¡Ö¥¤¥¿¥ê¥¢É÷½ø¶ÊÂè2ÈÖ¡×¡Ö¸ò¶Á¶ÊÂè6ÈÖ¡×¤È¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÎÍÛ¸÷¤ÈÙ³¾ð¤ò¾ú¤·½Ð¤¹¶ÊÌÜ¤¬ÊÂ¤Ö¡£¥Á¥§¥íÆÈÁÕ¤Ë¤Ï¥¦¥£¡¼¥ó¡¦¥Õ¥£¥ë¼óÀÊ¤Î¥¿¥Þ¡¼¥·¥å¡¦¥ô¥¡¥ë¥¬¤ò·Þ¤¨¡¢ÎëÌÚ²»³Ú´ÆÆÄ¤¬¥¿¥¯¥È¤ò¼¹¤ë¡£
¡¡¿À¸Í¤¬À¤³¦¤Ë¸Ø¤ëÅ·ºÍºî¶Ê²È¡¢Âçß·Ôè¿Í¡Ê1907¡Á1953Ç¯¡Ë¤Î¶Ê¤òÄ°¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢6·î20ÆüÂè173²óÄê´ü±éÁÕ²ñ¡Ö¤«¤é¤ß¤¢¤¦¾ðÇ®¡×¡£1935Ç¯¡¢Âçß·¤¬¥Ñ¥êÎ±³Ø»þÂå¤Ë¤Ä¤¯¤Ã¤¿Ì¤´°¤ÎºîÉÊ¡Ö¾®¥ß¥µ¶Ê¡×¤Ç¡¢¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é±éÁÕ¤ÏÀ¤³¦½é±é¤È¤Ê¤ë¡£11·î7Æü¤ÎÂè175²óÄê´ü±éÁÕ²ñ¡ÖÈàÊý¤Ø¶Á¤¤ï¤¿¤ëÄ´¤Ù¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥É¥ó¡¢¥Ð¥ë¥È¡¼¥¯¡¢¥É¥ô¥©¥ë¥¶¡¼¥¯¤ò¼è¤ê¾å¤²¡¢¥Ð¥ë¥È¡¼¥¯¤Î¥³¥ó¥Á¥§¥ë¥È¤Ç¤Ï¡Ö°å»ÕÌÈµö¤ò»ý¤Ä¥Ð¥¤¥ª¥ê¥Ë¥¹¥È¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÀÐ¾å¿¿Í³»Ò¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡2027Ç¯¤Ï¥Ù¡¼¥È¡¼¥Ù¥óË×¸å200Ç¯¤Ë¤¢¤¿¤ë¡£µÇ°¥¤¥ä¡¼¤Î´ë²è¤È¤·¤Æ¡¢Æ±Ç¯2·î6Æü¡¢Âè176²óÄê´ü±éÁÕ²ñ¡Ö½¨Èþ¤Î¥Ù¡¼¥È¡¼¥ô¥§¥óµ ³«Ëë¡×¤ò³«ºÅ¡£¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¾®»³¼ÂÃÕ·Ã¤È¤Î¡Ö¥Ô¥¢¥Î¶¨ÁÕ¶ÊÂè4ÈÖ¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ö¸ò¶Á¶ÊÂè5ÈÖ¡Ø±¿Ì¿¡Ù¡×¤Ê¤É¤Ç³ÚÀ»¤Î¡È²¦Æ»¡É¤ò¤¿¤É¤ë¡£
¡¡¿À¸Í»Ôº®À¼¹ç¾§ÃÄ¤ÎÄê´ü±éÁÕ²ñ¤Ç¤Ï¡¢9·î19Æü¤Î½©¤ÎÄê´ü±éÁÕ²ñ¡ÖßÀÅÄË§ÄÌ¤ÈÁÕ¤Ç¤ë¡Ø¥â¥ó¥»¥é¡¼¥È¤Î¼ë¤¤ËÜ¡Ù¡×¤¬ÃíÌÜ¤À¡£ÃæÀ¤¤Î½¡¶µ²»³Ú½¸¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡Ö¥â¥ó¥»¥é¡¼¥È¤Î¼ë¤¤ËÜ¡×¤ò¸Å³Ú¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¤È¤È¤â¤Ë¾å±é¡£ºî¶Ê¼ÔÉÔ¾Ü¡¢14À¤µª¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë²»³Ú¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£2027Ç¯3·î13Æü¤Î½Õ¤ÎÄê´ü±éÁÕ²ñ¡Ö¥¢¥¤¥¬¥Ã¥È¥ê¥º¥à¡ª ¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥ª¥Ú¥é¤ÎÌ´¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¬¡¼¥·¥å¥¦¥£¥ó¤ä¥Ð¡¼¥ó¥¹¥¿¥¤¥ó¤ÎºîÉÊ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«²»³Ú¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¾Ò²ð¡£¹ç¾§ÃÄ¤¬ºî¶Ê²È¡¦¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤Î¿¹ÅÄ²Ö±ûÎ¤¤Ë°Ñ¾ü¤·¤¿¶Ê¡Ö¥¬¡¼¥·¥å¥¦¥¤¥ó¡¦¥½¥ó¥°¥Ö¥Ã¥¯¡×¤â¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡¢Î¾ÃÄ¹çÆ±¤ÎÄê´ü±éÁÕ²ñ¡Ê12·î5Æü¡¢¥Ù¥ë¥ê¥ª¡¼¥º¡Ö·àÅªÊª¸ì¡Ø¥Õ¥¡¥¦¥¹¥È¤Î¹åÈ³¡Ù¡×¡¢¹ç¾§ÃÄ¹±Îã¤ÎŽ¢¹ç¾§¥³¥ó¥¯¡¼¥ë²ÝÂê¶Ê¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡×¡Ê5·î23Æü¡Ë¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à¤òÅ¸³«¡£¿À¸Í¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ë2¤Ä¤Î²»³Ú¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤Î¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤½¤¦¤À¡£
¡¡È¯É½²ñ¸«¤Ç¡¢¿À¸Í»ÔÌ±Ê¸²½¿¶¶½ºâÃÄ¤ÎÉþÉô¹§»ÊÍý»öÄ¹¤Ï¡Ö6Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ëÎ¾´ÆÆÄ¤ÏÃÄ°÷¤È¤âÂ©¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢±ß½Ï¤·¤¿Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡£À¤³¦Ãæ¤«¤é»Ø´ø¼Ô¤ä¥½¥ê¥¹¥È¤ò¾·¤¯°ìÊý¡¢¿À¸Í¤æ¤«¤ê¤Îºî¶Ê²È¤ÎºîÉÊ¤â¤¢¤ê¡¢Èó¾ï¤ËÌÜÇÛ¤ê¤Î¸ú¤¤¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£