元フジテレビで、現在はフリーの平井理央アナウンサー(43)が22日、自身のインスタグラムを更新。家の中にあるブランコで、気分転換をしていることを報告した。



【写真】楽しそうな笑顔!?ブランコに乗って気分転換しています

「家にブランコのある生活」と投稿。「昨年、子どもの誕生日プレゼントに頂いて 思っていた以上に大活躍しています。」と記した。



「子ども用だけど 仕事と家事に追われた日の 夜の気分転換に、実は私が一番乗ってるかも」と続け、ブランコに乗って笑みを浮かべる写真を掲載。



「たった1～2分でも 頭がふっと軽くなる感じ。」と効果がある様子で「でも大人になってからブランコ乗ると すぐ酔うのはなんでだろ」とつづった。



フォロワーからは「可愛らしい」、「相変わらずお綺麗ですね」、「家にブランコ羨ましいです」、「楽しそう」などの声が寄せられた。



平井アナは14歳でモデルとしてデビューし、ファッション雑誌「ピチレモン」のモデルやテレビ東京系「おはスタ」の「おはガール」として活動。2005年にフジテレビ入社し、「すぽると！」のキャスターを務めるなどスポーツ報道を中心に活躍した。2012年に同局の4歳年上のディレクターと社内結婚し、同9月に退社。17年10月には第1子女児を出産。2022年12月に離婚を発表した。



（よろず～ニュース編集部）