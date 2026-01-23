²¹¿åÍÎ°ì¡¢¥é¥Ã¥×¤Ë½éÄ©Àï¡¡²¹¿åÀö¾ôÊØºÂ¤Ø¤Î°¦¤ò²Î¤¦
¡ØWash feat.²¹¿å(ON-SUI)¡Ù
ÇÐÍ¥¤Î²¹¿åÍÎ°ì¤¬¡Ö²¹¿å¡ÊON-SUI¡Ë¡×¤È¤·¤Æ¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤Ë½éÄ©Àï¤·¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¡ÊMV¡Ë¡Ø¥¥ßWash¡Ù¤¬22Æü¡¢¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£²¹¿åÀö¾ôÊØºÂ¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿1964Ç¯¤È¡ÖÆ±¤¤Ç¯¡×¤È¤¤¤¦¿ô´ñ¤Ê±ï¤«¤é¼Â¸½¤·¤¿¤³¤Î´ë²è¡£²¹¿å¤Ï´ü´Ö¸ÂÄê¤ÎHIP-¡ÈPOP¡É¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ØWash feat.²¹¿å(ON-SUI)¡Ù¤Î¥ê¡¼¥É¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤È¤·¤Æ¡¢Ç®¤¤¡ÖÊØºÂ°¦¡×¤ò²Î¤¤¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¸ø³«¤µ¤ì¤¿Wash feat.²¹¿å(ON-SUI)¡Ø¥¥ßWash ¡ÙOfficial MV
MV¤Ç¤Ï¡¢ÁÖ²÷¤Ê¶ÊÄ´¤Ë¾è¤»¤Æ²¹¿åÀö¾ôÊØºÂ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤ë¥ê¥ê¥Ã¥¯¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡£»£±ÆÅöÆü¡¢²¹¿å¤Ï¹µ¼¼¤«¤é²¿ÅÙ¤âÎý½¬¤¹¤ëÀ¼¤ò¶Á¤«¤»¡¢¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤âOK¥Æ¥¤¥¯¤¬½Ð¤¿¸å¤â¼«¤éÇ¼ÆÀ¤¬¤¤¤¯¤Þ¤Ç²¿ÅÙ¤âÄ©Àï¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£²Î»ì¤Ë¤Ï¡ÖYo yo yo nozzle check one two¡×¡Ö¤ª¿¬¤â¿´¤âÀö¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ó¤À¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ñ¥ó¥Á¥é¥¤¥ó¤¬ÊÂ¤Ó¡¢Àö¾ôÊØºÂ¤ò¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÁØ¤Ë¤â¶Á¤¯»Å¾å¤¬¤ê¡£
³Ú¶Ê¸ø³«¤ÈÆ±»þ¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡ÖÁ´¹ñ¤ª¤·¤êÀö¤¤¼ÂÂÖÄ´ºº2026¡×¡Ê4,700¿ÍÂÐ¾Ý¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Àö¾ôÊØºÂ¤Î»ÈÍÑ¤¬À¸³è¼Ô¤Î¿´Íý¤ä½¬´·¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Ä´ºº¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢²¹¿åÀö¾ôÊØºÂ¤Î»ÈÍÑ¼Ô¤ÏÈó»ÈÍÑ¼Ô¤ËÈæ¤Ù¡¢ÇÓÊØ¸å¤Î¤ª¤·¤ê¿¡¤²ó¿ô¤¬Ê¿¶ÑÌó1.3²ó¾¯¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤òÀ¸³¶¡Ê100Ç¯¡Ë¤Ë´¹»»¤¹¤ë¤È¡¢Ìó47,450²ó¤â¤Îº¹¤¬À¸¤¸¤ë¤È¤¤¤¦¶Ã¤¤Î·ë²Ì¤¬½Ð¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎÀ¶·éÅÙ¤òºÎÅÀ¤¹¤ë¡Ö¤ª¤·¤êÀ¶·éÅÙ¼«¸ÊºÎÅÀ¡×¤Î·ë²Ì¤À¡£»ÈÍÑ¼Ô¤ÎÊ¿¶Ñ¤¬81.5ÅÀ¤À¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢Èó»ÈÍÑ¼Ô¤Ï53.6ÅÀ¤È¡¢Ìó28ÅÀ¤Î³«¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Æ±¹©¶È²ñ¤Ï¤³¤Î³Êº¹¤ò¡¢Àö¾ôÊØºÂ¤¬¡Ö¤ª¤·¤ê¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¡×¤ò²¡¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¾Úµò¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤È¡Ö¥È¥¤¥ì»ö¾ð¡×¤ò¸ì¤ê¹ç¤¦µ¡²ñ¤Ï¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Æ±¹©¶È²ñ¤Ï¡¢¤³¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ê³Ú¶Ê¤ÈÄ´ºº·ë²Ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢²ñÏÃ¤Î¤¤Ã¤«¤±¤òÁÏ½Ð¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¡¢À¸³è¼Ô¤Î83.4¡ó¤¬¡Ö²¹¿åÀö¾ôÊØºÂ¤ÏÀ¤³¦¤Ë¸Ø¤ì¤ëÆüËÜÊ¸²½¤À¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²¹¿å¤Î¥é¥Ã¥×¤¬¤½¤ÎÊ¸²½¤ò¼¡À¤Âå¤Ø¤È·Ò¤°²Í¤±¶¶¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢²¹¿å¤Î¥é¥Ã¥×¤Ë²Ã¤¨¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼4Ì¾¤¬½é¤á¤Æ¤ÎÀö¾ôÂÎ¸³¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼Æ°²è¡Ö¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¦¥©¥Ã¥·¥å¡×¤âÆ±»þ¸ø³«Ãæ¡£