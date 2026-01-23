ミニーマウスやマリーと甘いフルーツがテーマ！ディズニーストア「GLOSSY FRUITS」コレクション
ディズニーストアに、「ミニーマウス」や『おしゃれキャット』の「マリー」とフルーツ飴をテーマにした新コレクション「GLOSSY FRUITS」が登場。
定番のぬいぐるみのほか、艶やかないちごやさくらんぼのフルーツ飴をイメージした雑貨などが展開されます☆
ディズニーストア「GLOSSY FRUITS」コレクション
スケジュール：先行発売日：2026年1月27日（火）より順次
先行販売店舗：ディズニーフラッグシップ東京、東京ディズニーリゾート店、ディズニー公式オンラインストア
※ディズニー公式オンラインストアではディズニーストアクラブプレミアムメンバー限定で1月26日（月）12:00〜1月27日（火）7:00の先行販売されます発売日：2026年1月30日（金）
販売店舗：ディズニーストア店舗
ディズニーストアから、飴でコーティングされた甘いフルーツをテーマにした新コレクション「GLOSSY FRUITS」が登場。
「ミニーマウス」や『おしゃれキャット』の「マリー」と、みずみずしいフルーツを組み合わせた艶やかなデザインです。
クリア素材やラメを取り入れ、透明感のあるいちごとさくらんぼや、光沢感のあるリボンがポイントのグッズが展開されます。
ぬいぐるみやぬいぐるみキーチェーンは、いちごを抱きしめた姿が愛らしい「ミニーマウス」や「マリー」のほか「チップ」と「デール」がラインナップ。
一部店舗限定でさくらんぼコスチューム姿の「スティッチ」と「スクランプ」も登場します。
また、春らしいピンクを基調にフルーツ柄がキュートなショッピングバッグやパスケース、ルームウェアなど、日常で使えるグッズを展開。
さらに、いちごチョコがけのワッフルクッキーは、缶ケース入りで見た目もかわいらしくプレゼントにもおすすめです☆
ミニー 定期入れ・パスケース チャーム付き GLOSSY FRUITS
価格：2,600円 (税込)
サイズ：約縦9×横11.5×厚み1.3cm
チャーム 全長約8.2cm／キャラクター 約縦4.2×横2.7×厚み0.2cm
カラビナ 約直径2.5cm
「ミニーマウス」といちごを組み合わせた、キュートなデザインのチャーム付きパスケースが登場。
飴でコーティングされたいちごのイラストはみずみずしく艶やかで、つやんとした白い光と、うるみ感のあるフルーツ柄になっています。
散りばめられたラメなど、素材のきらめきや透明感がイラストとぴったりマッチしたパスケースです。
マリー おしゃれキャット 定期入れ・パスケース チャーム付き GLOSSY FRUITS
価格：2,600円 (税込)
サイズ：約縦9×横11.5×厚み1.3cm
チャーム 全長約7.5cm／キャラクター 約縦3.5×横3×厚み0.2cm
カラビナ 約直径2.5cm
『おしゃれキャット』に登場子ネコ「マリー」とさくらんぼを組み合わせたチャーム付きパスケース。
アクセントのダイカットチャームはナスカンとカラビナで取り付けられています。
お手持ちのストラップなどをプラスしてさらにかわいくもっと便利にカスタマイズするのもおすすめです。
マリー おしゃれキャット 長袖ワンピース ルームウェア シュシュ付き GLOSSY FRUITS
価格：6,600円 (税込)
サイズ：身長 約154〜162cm
バスト 約79〜94cm
ワンピース肩幅 約40cm／袖丈 約56cm／着丈 約108cm
シュシュ 約縦12×横12×厚み3cm
巾着 約縦45×横30cm
「マリー」とさくらんぼを組み合わせた総柄デザインを使用した、ワンピースタイプのナイトウェア。
付属のシュシュにもワンピースとお揃いの生地が使用されているため、セットで使えばコーディネートもばっちりです。
刺しゅうが施された巾着にまとめて入っているので、お泊まりグッズとしても活躍してくれます。
ミニー ヘアクリップ ダイカット GLOSSY FRUITS
価格：2,500円 (税込)
サイズ：約縦8.3×横6.2×厚み7.5cm
「ミニーマウス」とフルーツを組み合わせた、ダイカットデザインのヘアクリップ。
「ミニーマウス」が着ているドット柄のワンピースとリボンは可憐な白みピンクなっており、透き通るような淡い色味と溢れる透明感がきれい☆
こっくり濃いめのピンクでみずみずしさが伝わってくるような、いちごのつぶつぶが型押しで表現された、春の装いにピッタリのヘアアクセサリーです。
3店舗限定：スティッチ＆スクランプ ぬいぐるみ GLOSSY FRUITS
価格：6,300円 (税込)
サイズ：全長 約26cm
スティッチ 約高さ20×幅25×奥行き18cm
スクランプ 約高さ18×幅12×奥行き10cm
販売店舗：ディズニーフラッグシップ東京、東京ディズニーリゾート店、ディズニー公式オンラインストア
さくらんぼルックがかわいい「スティッチ」と「スクランプ」のぬいぐるみ。
さくらんぼ風リボンを首元に着けたペアコスチュームがかわいくてお似合いです。
春らしい雰囲気でいっぱいなさくらんぼモチーフのフードは、銀色にきらめく糸が織り込まれていて、光に当たるとキラっとします。
3店舗限定：スティッチ＆スクランプ ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン GLOSSY FRUITS
価格：4,600円 (税込)
サイズ：全長 約28cm
各キャラクターサイズ：約高さ13.8×幅9.8×奥行き7.8cm
販売店舗：ディズニーフラッグシップ東京、東京ディズニーリゾート店、ディズニー公式オンラインストア
ふたつ繋がったさくらんぼのフードをかぶって、仲良く寄り添う「スティッチ」と「スクランプ」のぬいぐるみキーホルダー。
手持ちの鍵やバッグに付ければ季節感たっぷりのアクセントになってくれます。
大好きなキャラクターと一緒に春のおでかけが楽しめるディズニーグッズです。
「うるぽちゃちゃん」からフルーツコスチューム姿のキャラクターのぬいぐるみが登場
価格：各1,800円(税込)
「うるぽちゃちゃん」から、フルーツの帽子をかぶったキャラクターのぬいぐるみが登場。
「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」はいちご、「チップ」と「デール」はりんごをそれぞれ取り入れたデザインになっています。
ころんとしたキュートなフォルムやギンガムチェック柄のコスチュームもポイントです☆
ユニベアシティ ぬいぐるみキーチェーン専用コスチュームに、フルーツがモチーフのポンチョが登場
ユニベアシティ ぬいぐるみキーチェーン専用 シークレットポンチョ（もも、メロン）
価格：2,400円(税込) ※ランダム封入
「UniBEARsity（ユニベアシティ）」 ぬいぐるみキーチェーン専用コスチュームに、フルーツをモチーフにしたポンチョが登場。
フード部分に「ミッキーマウス」をイメージした丸い耳をデザインし、フルーツのみずみずしさを表現した光沢感のある生地や透明のビーズがポイントです。
シークレットポンチョは、いちご、ぶどう、もも、オレンジ、レモン、メロンの全6種が展開されます。
ユニベアシティ ぬいぐるみキーチェーン専用 ポンチョ（さくらんぼ）
価格：3,300円(税込)
さらに、ふたつ繋がったさくらんぼをモチーフにした、ペアデザインのポンチョも登場。
お気に入りのぬいぐるみキーチェーンに着せて、一緒におでかけを楽しめます。
艶やかないちごやさくらんぼのフルーツ飴をイメージした、定番のぬいぐるみや雑貨などが展開される新コレクション。
ディズニーストアにて2026年1月27日より順次販売が開始される「GLOSSY FRUITS」コレクションの紹介でした☆
© Disney
※品切れの場合があります
※商品のデザイン、価格、発売日、販売店舗、仕様は変更になる場合があります
※一部店舗で取り扱いがない場合があります
