今夜23日、南西から西の夜空で月と土星が接近して見えます。市街地でも見つけやすく、月と土星の共演を楽しむことができそうです。今夜、星空を見られる所では防寒を万全にしてお楽しみください。

月が土星に接近

夕方からの時間帯、南西から西の空に土星が見えます。今夜23日(金)午後7時ごろには、細い月がその土星に接近して見えます。土星は1等の明るさで見えますので、市街地でも見つけやすいでしょう。南西から南側に開けた場所で観測すると良さそうです。

また、明日24日(土)も引き続き、月と土星が近く見えます。冬の夜空での月と土星の共演を眺めてみてはいかがでしょうか。

今夜23日 星空が見える所は?

日本付近は冬型の気圧配置で、今夜23日(金)は日本海側の地域では雪や雨が降り、所により大雪となるでしょう。



一方、北海道から九州にかけての太平洋側では、晴れて星空を見ることができそうです。ただ、所々で雪雲のかかる所がありそうです。

日本付近には強い寒気が流れ込んでいて、夜は各地で凍えるような寒さとなります。午後7時ごろには東日本や西日本の市街地でも5℃を下回るでしょう。屋外で星空を見る際は、防寒を万全にしてお楽しみください。また、車を運転する際は、路面の凍結に注意してください。