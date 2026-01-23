雲鶴堂は、同社のアウトドアギアブランド「A.S.F.OUTDOOR」より、チタン製品3種をリニューアルし、2026年1月19日より順次販売を開始しています。

軽量かつ頑丈なチタン素材の特性を活かした「箸」「マグカップ」「皿」の3アイテムが、ユーザーの声を反映してさらに使いやすく進化。

キャンプなどのアウトドアシーンはもちろん、普段使いや防災用の備えとしても活躍する、リニューアルモデルです。

A.S.F.OUTDOOR「チタン製ギア3種」

販売開始日：2026年1月19日より順次

販売場所：雲鶴堂STORE、Amazon「A.S.F.OUTDOORストア」、楽天市場「かいものパレット」

今回リニューアル発売されたのは、以前完売となった人気のチタン製ギア3種です。

いずれもチタン特有の「軽量」「高耐久」「錆びにくい」という特性を備えており、今回のリニューアルではさらに軽量化を図ったり、形状を見直して使い勝手を向上させたりといった改良が施されています。

以下、各商品の詳細な変更点と特徴を紹介します。

チタン製丸箸 滑り止め付き

価格：1,100円(税込)

サイズ：約長23cm

重量：約16g

素材：TI99.7％

リニューアルにより、長さが23.2cmから23cmへ、重量が約21gから約16gへと、さらに軽量化されました。

デザインはそのままに、先端には滑り止め加工が施されているため、豆などの小さな食材や麺類も掴みやすくなっています。

チタン製のため頑丈で、水分を吸収せず腐敗の心配もありません。

付属のメッシュタイプ収納袋を使えば、洗った後に吊り下げて乾燥させることが可能です。

携帯性に優れているため、アウトドアだけでなく、お弁当用や防災グッズとしても適しています。

チタン製マグカップ 420ml 蓋付き 一層式 目盛り付き

価格：2,860円(税込)

サイズ：約外径(底面)8.0cm (上面)8.5cm 内径7.9cm 高さ8.9cm 深さ8.7cm

容量：約420ml

重量：約82g

素材：TI99.7％

たっぷりと入る420mlの容量はそのままに、重量を約94gから約82gへと軽量化しました。

さらに、蓋の取手や持ち手の形状を一新し、本体内部には目盛りを追加するなど、実用性が大幅に向上しています。

半円型に変更された蓋の取手は大きく持ちやすくなり、スライドして自立させることも可能です。

本体の持ち手は指にフィットする曲線形状に変更され、握りやすさが改善されました。折り畳み式のためコンパクトに収納できます。

新たに追加された目盛りは、100mlから300mlまで100ml単位で数字が刻まれ、50ml単位の線も入っているため、調理時の計量にも便利です。

チタンは金属特有の臭いが少なく、飲み物本来の味を損なわずに楽しむことができます。

こちらもメッシュタイプの収納袋が付属しており、衛生的に管理できます。

チタン製皿 20cm 深皿

価格：2,420円(税込)

サイズ：約外径20.6cm 高さ3.4cm 深さ3.2cm

重量：約128g

素材：TI99.7％

外径を19.3cmから20.6cmへ拡大し、深さも2.8cmから3.2cmへと変更することで、平皿から使い勝手の良い深皿へと進化しました。

縁には丸フチ加工が施されており、口当たりや安全性にも配慮されています。

底にかけて段差を設けることで、汁気の多い料理もすくいやすくなっています。

また、裏面を丸みのある形状からフラットに変更したことで、アウトドアの不安定なテーブルの上でも安定して置けるようになりました。

サイズアップにより、カレーやパスタなどのメイン料理はもちろん、シェア用の大皿としても活躍します。

他の製品同様、持ち運びに便利なメッシュ収納袋が付属します。

リニューアルによって、より軽量に、より使いやすくなったA.S.F.OUTDOORのチタンギアシリーズ。

長く使える相棒として、アウトドアライフに取り入れてみてはいかがでしょうか。

雲鶴堂「チタン製ギア3種（リニューアル）」の紹介でした。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 防災用にも最適な軽量設計！A.S.F.OUTDOOR「チタン製ギア3種」 appeared first on Dtimes.