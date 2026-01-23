『ばけばけ』“なみ”さとうほなみ、身請けに祝福続々 “サワ”円井わんへのハグにも反響「本当に素敵な人」「優しくて泣ける」
高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第16週「カワ、ノ、ムコウ。」（第80回）が23日に放送され、身請けが決まったなみ（さとうほなみ）がサワ（円井わん）を気遣う姿が描かれると、ネット上には「本当に素敵な人」「優しくて泣ける」「胸がグッと熱くなる」といった反響が寄せられた。
【写真】サワ（円井わん）を励ますなみ（さとうほなみ）
サワは教員資格をとるため白鳥倶楽部で勉強中。そこに、トキ（高石）が訪れるがサワはどこかそっけない。サワの様子が気になるトキだが、山橋（柄本時生）や土江（重岡漠）、門脇（吉田庸）に話しかけられている間に、サワは倶楽部を出ていってしまう。一方その頃、錦織（吉沢亮）は知事（佐野史郎）から自分の後任の英語教師の名前を知らされる…。
そんなある日の朝。天国長屋のそばにある井戸にやってきたサワは、着物姿のなみと出くわす。なみのそばには、彼女を身請けした福間（ヒロウエノ）の姿も。天国遊郭を出ることになったなみに、サワは「おめでとうございます」と頭を下げる。
なみは「ありがとう」と応じつつ「あとはおサワちゃんだけだね」とポツリ。そしてなみはトキを真似して“川の向こうの町”に向かって「待っちょれ川の向こう側〜！」と笑顔で絶叫する。
なみが「おサワちゃんも出る時、やぁだよ」と言うと、サワは不服そうな表情で「嫌ですよ、私は…」と応じる。そんなサワを、なみは抱きしめながら「だども、無理に出んでもええと思うよ」と優しく語りかけ、真剣な表情で「その時が来たら、心が決めてくれるけん」と励ますのだった。
放送中から、身請けが決まったなみに「おめでとう、お幸せに!!」「新たな一歩……幸あれ！」「なみさんも晴々とした気持ちになってて本当に良かった！」などの祝福が相次いだほか、サワをハグする描写にも「ナミさん、本当に素敵な人だ。涙が出てきた」「優しくて泣ける」「ハグでサワを慰めるなみさんに胸がグッと熱くなる」といった声が集まっていた。
※高石あかりの「高」は正確には「はしごだか」
