¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼¥ä¥ó¥°¤¬¥¨¥¯¥ê¥×¥¹¾Þ¼õ¾Þ¡¡Ã´Åö¤Î½ÂÅÄ½õ¼ê¤Ï¡Ö×ÖÅÙ¤Ê¤·¤ËÉ¾²Á¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÇ¯ÅÙÂåÉ½É½¾´¡¢¥¨¥¯¥ê¥×¥¹¾Þ¤Î¼ø¾Þ¼°¤¬£±·î£²£²Æü¡ÊÆüËÜ»þ´ÖÆ±£²£³Æü¡Ë¡¢¥Õ¥í¥ê¥À½£¤Î¡Ö¥¶¡¦¥Ö¥ì¥¤¥«¡¼¥º¡¦¥Ñ¡¼¥à¥Ó¡¼¥Á¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ºÇÍ¥½¨¥À¡¼¥È¸Å²´ÇÏ¤Ë£Â£Ã¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ò¾¡¤Ã¤¿¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼¥ä¥ó¥°¡Ê²´£´ºÐ¡¢·ªÅì¡¦ÌðºîË§¿Í±¹¼Ë¡¢Éã¥ê¥¢¥ë¥¹¥Æ¥£¡¼¥ë¡¢°Ê²¼ÇÏÎð¤Ï£²£µÇ¯¤Î¤â¤Î¡Ë¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼¥ä¥ó¥°¤ÏËÌÊÆ¤Ç£±£±·î¤Î£Â£Ã¥¯¥é¥·¥Ã¥¯°ìÀï¤Î¤ß¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥À¡¼¥È¤ÎºÇ¹âÊö¤È¸À¤ï¤ì¤ëÄº¾å·èÀï¤ò´°¾¡¡£Æ±ÉôÌç¤Ç¤ÏÂ¾¤Ë£Â£Ã¥À¡¼¥È¥Þ¥¤¥ë¤Ê¤É½Å¾Þ£´¾¡¤òµó¤²¤¿¥Ê¥¤¥½¥¹¡Ê²´£´ºÐ¡¢Éã¥Ê¥¤¥¥¹¥È¡Ë¤ä¡¢¥Û¥¤¥Ã¥È¥Ë¡¼£Ó¾¡Íø¤ä£Â£Ã¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê¤É£Ç£±¤Ç£³ÅÙ¤Î£²Ãå¤¬¤¢¤Ã¤¿¥·¥¨¥é¥ì¥ª¡¼¥Í¡Ê²´£´ºÐ¡¢Éã¥¬¥ó¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë¤¬¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸½ÃÏ¤Îµ¼ÔÅêÉ¼¤Ç¸«»ö¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Ã´Åö¤Î½ÂÅÄ½õ¼ê¤Ï¼õ¾ÞÄ¾¸å¤Ë¡¢·ªÅì¥È¥ì¥»¥ó¤Î¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼¥ä¥ó¥°¤ÎÇÏË¼Á°¤Ç¼èºà¤ËÂÐ±þ¡£¡Ö¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥±¥ó¥¿¥Ã¥¡¼¥À¡¼¥Ó¡¼¤Î¤È¤¤«¤é¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Î¿Íµ¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎºÇ¹âÊö¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤¿¤³¤È¤ò¡¢×ÖÅÙ¤Ê¤·¤ËÉ¾²Á¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¸½ºß¤Ï¡¢¼¡Àï¤ËÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¥µ¥¦¥¸£Ã¡Ê£²·î£±£´Æü¡¢¥¥ó¥°¥¢¥Ö¥É¥¥¥ë¥¢¥¸¡¼¥º¶¥ÇÏ¡¦¥À¡¼¥È£±£¸£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ø¸þ¤±¤ÆÄ´À°Ãæ¡£¡Ö¤Þ¤º¤ÏÌÜ¤ÎÁ°¤Î¥µ¥¦¥¸¤Ç¤¹¡£Ï¢ÇÆ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¤·¤Í¡£¤¢¤È¤ÏÄ´¶µ»Õ¤¬¡Ø°ìÈÖ¾¡¤Á¤¿¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥É¥Ð¥¤¡Ê¥ï¡¼¥ë¥É£Ã¡Ë¡£¤³¤Î£²Àï¤Ï¡¢¤·¤Ã¤«¤ê·è¤á¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£