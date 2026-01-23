約3000本のロウバイが見頃！秩父鉄道「長瀞宝登山臘梅園」

秩父鉄道は、埼玉県秩父郡長瀞町の「長瀞宝登山臘梅園（ながとろほどさんろうばいえん）」が1月下旬から2月下旬にかけて見頃を迎えることを発表しました。

関東屈指のロウバイの名所として知られるこの場所は、標高497メートルの宝登山山頂一帯に約3,000本のロウバイが咲き誇る冬の絶景スポット。

今シーズンは、新たに誕生した展望スポットやリニューアルした飲食店でのグルメも加わり、より充実した山頂滞在を楽しめるようになっています。

秩父鉄道「長瀞宝登山臘梅園」

見頃期間：1月下旬〜2月下旬（※天候等により変動あり）

場所：埼玉県秩父郡長瀞町・宝登山山頂

アクセス：秩父鉄道 長瀞駅から徒歩20分、または宝登山ロープウェイ利用（山麓駅まで無料シャトルバスあり）

宝登山山頂の約15,000平方メートルという広大な敷地に、黄色く可憐な花を咲かせるロウバイ。

都心からのアクセスも良く、ロープウェイでの空中散歩や低山ハイキングと合わせて楽しめるのが魅力です。

2026年1月21日現在、西ロウバイ園と東ロウバイ園では2分咲き、四季の丘では1分咲きとなっており、これから見頃の本番を迎えます。

新展望スポット「SUSABINOテラス」

2025年7月、東ロウバイ園の中に新たな展望スポット「SUSABINO（スサビノ）テラス」が誕生しました。

雄大な山並みや秩父・長瀞の景色を、ロウバイの花々とともに一望できる開放的な空間です。

冬の澄んだ空気が運ぶロウバイの甘い香りに包まれながら、心身ともにリフレッシュできる特別な場所となっています。

リニューアル「SUSABINOキッチン」の山頂グルメ

旧山頂レストハウスが改装され、2026年1月に「SUSABINOキッチン」としてリニューアルオープンしました。

ここではロウバイの見頃に合わせ、新たな山頂グルメが登場します。

2026年1月24日(土)からは、空に浮かぶロープウェイのゴンドラ（ばんび号）をモチーフにした「そらふわゴンドラカステラ」を販売。

可愛らしい見た目で冬の散策を彩ります。

そのほか、山頂の空模様を多彩な具材で表現した「天空むすび」や温かいドリンクなどもラインナップ。

絶景と香りを楽しみながら、ほっと一息つけるメニューが揃っています。

臨時列車とアクセス情報

ロウバイの見頃に合わせ、秩父鉄道では便利な臨時列車やアクセス手段を用意しています。

臨時列車「準急HODOSAN」「各停ロウバイ号」

運転日：2026年2月14日(土)、15日(日)

区間：くだり熊谷〜秩父駅間「準急HODOSAN」、のぼり秩父〜熊谷駅間「各停ロウバイ号」

※普通乗車券のみで乗車可能。

宝登山ロープウェイ始発繰り上げ

期間：2026年2月1日(日)〜2月28日(土)の土日祝日限定

時間：始発9:00より15分間隔で運行（通常は9:40始発）

無料シャトルバス

長瀞駅と宝登山山麓駐車場間を結ぶ無料シャトルバスも運行中で、電車でのアクセスも快適です。

可憐な花と甘い香り、そしてリニューアルした施設での絶景体験。

冬の長瀞へ、一足早い春の訪れを感じに出かけてみてはいかがでしょうか。

秩父鉄道「長瀞宝登山臘梅園」の紹介でした。

