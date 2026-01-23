another visual衣装！BANDAI SPIRITS「アイドルマスター ちびぐるみ＆ポーチセット 如月千早」

BANDAI SPIRITSは、バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」内のショップ『e-BANPRESTO(イーバンプレスト)』にて、「アイドルマスター ちびぐるみ＆ポーチセット 如月千早〜OathONE〜」の予約受付を2026年1月23日(金)11時より開始しています。

『アイドルマスター』765プロダクション所属アイドル・如月千早の武道館単独公演「OathONE」に合わせて企画された特別なアイテム。

記念すべき公演の思い出として手元に残したい、こだわりのぬいぐるみとポーチのセットが登場します。

BANDAI SPIRITS「アイドルマスター ちびぐるみ＆ポーチセット 如月千早〜OathONE〜」

予約開始日：2026年1月23日(金) 11時

商品お届け：2026年6月予定

価格：4,950円(税込)(送料・手数料別途)

セット内容：ちびぐるみ(約11cm)、ポーチ(約14cm×10cm×5cm)

販売場所：バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」限定

この商品は、如月千早の武道館単独公演「OathONE」にあわせ、ライブの「another visual ver.」の衣装を着用した「ちびぐるみ」と、特製ポーチがセットになっています。

ぬいぐるみは高さ約11cmの手のひらサイズで、特徴的な衣装のディテールを可愛らしくデフォルメして再現。

セットのポーチには「おなまえ」が入っており、一緒にお出かけするのにぴったりな仕様となっています。

初めての単独武道館公演という大きな節目を祝う、ファンにとって見逃せないメモリアルな一品です。

バンプレストブランド『ちびぐるみ』とは

『ちびぐるみ』は、「ち」びっとしたフォルムと、まっすぐな瞳に「び」びっとくる愛らしさが特徴のぬいぐるみシリーズです。

つい手を差し伸べたくなるような表情やサイズ感が魅力で、ライブやイベントへの同行、旅行先での記念撮影（ぬい撮り）など、推し活のパートナーとして人気を博しています。

この商品も、公演の感動を共有するパートナーとして、日常の様々なシーンで楽しむことができます。

プレミアムバンダイ内の『e-BANPRESTO』のみで取り扱われる限定アイテム。

準備数に達し次第終了となる可能性があるため、気になる方は早めのチェックをおすすめします。

BANDAI SPIRITS「アイドルマスター ちびぐるみ＆ポーチセット 如月千早〜OathONE〜」の紹介でした。

