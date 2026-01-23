新ブランド「Renolife」始動！空メディック「RESE-Tea」

空メディックは、日々のライフスタイルに寄り添う新たなブランド「Renolife(レノライフ)」を立ち上げ、第一弾商品としてキャンドルブッシュ混合茶「RESE-Tea(リセッティー)」を発売しました。

「無理なく続けられる習慣」をコンセプトに掲げ、忙しい毎日の中でも自然に取り入れられるアイテムを展開。

ブランドのローンチと新商品の発売を記念し、抽選で50名に商品が当たる無料プレゼントキャンペーンも開催されています。

空メディック「RESE-Tea(リセッティー)」

価格：2,700円(税込)

内容量：67.2g(2.8g×24 包)

原材料名：キャンドルブッシュ(インド)、ハイビスカス、紅茶、みかんの果皮、ステビア、ショウガ、プーアル茶、エビスグサの種子、ギムネマ、ハトムギ、ローズヒップ

販売場所：公式オンラインショップ等

「Renolife」の第一弾商品として登場した「RESE-Tea」は、毎日の生活に取り入れやすいことを意識して開発されたブレンド茶です。

日常のひとときにそっと寄り添い、新たな習慣のきっかけとなることを目指して作られました。

原材料には、キャンドルブッシュやハイビスカス、紅茶、プーアル茶など、厳選された素材をバランスよく配合しています。

みかんの果皮やショウガ、ローズヒップなどもブレンドされており、味わいや香りの奥行きも楽しめる仕様となっています。

新ブランド「Renolife(レノライフ)」について

「Renolife」は、特別なことをしなくても自然に取り入れられることを大切にするライフスタイルブランドです。

無理なく続けられる習慣を提案し、忙しい現代人の日常をサポートします。

新発売記念！無料プレゼントキャンペーン

ブランドの立ち上げと新商品発売を記念して、期間限定のプレゼントキャンペーンが実施されています。

KUU MEDIC公式LINEを通じて応募すると、抽選で50名に「RESE-Tea」が無料でプレゼントされます。

【キャンペーン概要】

応募期間：2026年2月15日(日)まで

賞品：抽選で50名に「RESE-Tea」をプレゼント

参加条件：KUU MEDIC公式LINEを友だち追加し、所定のフォームから応募

送料：無料

商品の購入義務はなく、誰でも無料で応募できるこの機会。

新しい習慣を始めるきっかけとして、チェックしてみてはいかがでしょうか。

空メディック「RESE-Tea」の紹介でした。

