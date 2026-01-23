THE RAMPAGEÉðÃÎ³¤ÀÄ¡¢´¶À÷À·ëËì±ê¤È¿ÇÃÇ¡¡¡ØMISSION BATTLE¡Á¿·½Õ°¼à¥¡Á¡Ù»î¹ç·ç¾ì¤òÊó¹ð
¡¡16¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦THE RAMPAGE¤ÎÉðÃÎ³¤ÀÄ¤¬¡¢1·î25Æü¤ËÅìµþ¡¦¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥×¥í¥ì¥¹Âç²ñ¡ØMISSION BATTLE¡Á¿·½Õ°¼à¥¡Á¡Ù¤Ø¤Î½Ð¾ì¤ò¸«Á÷¤ë¤³¤È¤¬23Æü¡¢LDH¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÈDDT¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛTHE RAMPAGEÉðÃÎ³¤ÀÄ¡¢DDT¥×¥í¥ì¥¹¤ËÅÅ·âÆþÃÄ¡ª¡©¾åÌîÍ¦´õ¤¬¸·¤·¤¤ÀöÎé
¡¡LDH¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡ÖÉðÃÎ³¤ÀÄ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢´¶À÷À·ëËì±ê¤È¤Î¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤¿¤¿¤á¡¢Âç»ö¤ò¼è¤ê¡¢2026Ç¯1·î25Æü¡ÊÆü¡ËÅìµþ¡¦¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ØMISSION BATTLE¡Á¿·½Õ°¼à¥¡Á¡Ù¤Ø¤Î½Ð¾ì¤ò¸«Á÷¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡ÖÉðÃÎ¤Î½Ð¾ì¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤ªÂÔ¤Á¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤¿³§ÍÍ¤Ë¤Ï¡¢Ä¾Á°¤Î¤´°ÆÆâ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¡¢¤Ê¤é¤Ó¤Ë¤´¿´ÇÛ¡¦¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤³¤È¤ò¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡ÉðÃÎ¤Ï¡¢16¿Í¤«¤é¤Ê¤ëTHE RAMPAGE¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¡£2014Ç¯Ç¯¤Ë³«ºÅ¤·¤¿¡ÖEXILE PERFORMER BATTLE AUDITION¡×¤Ç¸õÊä¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆÁª½Ð¡£Æ±Ç¯9·î¤Ë³«ºÅ¤·¤¿¿·ÌÚ¾ì STUDIO COAST¤Ç¤ÎÉð¼Ô½¤¹Ô¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ÇÀµ¼°¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ê¤ë¡£2017Ç¯1·î¤Ë1st¥·¥ó¥°¥ë¡ÖLightning¡×¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£
¡¡2019Ç¯¤Ë¡ØSUMMER¡¡STYLE AWARD 2019 ROOKIE CHALENGE CUP¡Ù¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¥¬¥¤ÉôÌç¤ÇÁí¹çÍ¥¾¡¤ò³ÍÆÀ¡£2022Ç¯¡¢¥É¥é¥Þ¡ØÊ¤ÌÌD¡Ù¡ÊABEMA¡Ë¤Ë¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¡¦¥Ï¥ª¥¦Ìò¤Ç½Ð±é¡£2024Ç¯2·î25Æü¤ËDDT¥×¥í¥ì¥¹¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ëÂç²ñ¤Ç¥×¥í¥ì¥¹¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2024Ç¯10·î14Æü¤ËTBS·Ï¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ØºÇ¶¯¥¹¥Ý¡¼¥ÄÃË»ÒÄº¾å·èÀï2024½©¡Ù¤ÇÈÖÁÈ»Ë¾å½é¤Î3Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¡£2025Ç¯1·î¤Ë½µ´©¥×¥í¥ì¥¹¼çºÅ¡Ø¥×¥í¥ì¥¹¥°¥é¥ó¥×¥ê2024¡Ù¤Ç¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯6·î¤ËLDH JAPAN½êÂ°¤Î¤Þ¤Þ¥×¥í¥ì¥¹³èÆ°¤Ë¤ª¤¤¤ÆDDT¤È¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¡¢DDT¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¡£
