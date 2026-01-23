“最長寒波” 大雪の影響で22日までに県内で3人が死亡 除雪作業中に急病か《新潟》
今シーズン「最長」ともいわれる寒波が21日から居座っています。この寒波による雪の影響で、22日までの間に県内で3人が除雪作業中に亡くなっています。
県によりますと、1月21日、魚沼市に住む50代の男性が自宅の屋根の上で倒れているところを発見され、その後死亡が確認されました。
ほかにも22日には長岡市の70代の男性と佐渡市の50代の男性が除雪作業中に亡くなっています。
今シーズン、雪下ろし中に屋根から落下して負傷や、除雪機に手を巻き込まれケガするなどの事故が相次いでいて、22日現在で44人の死傷が確認されています。県が注意を呼び掛けています。
＜除雪作業の注意ポイント＞
・除雪機に詰まった雪の除去は、エンジンを止めてから
・2人以上で作業。やむをえず1人の場合は、家族や隣近所に声を掛けて
・作業前には、流雪溝や水路等の危険箇所を確認
・ハシゴはしっかり固定し、昇降時は特に注意して
・高所作業中は足を滑らせないよう注意。ヘルメットや命綱等の安全対策を
・軒下での作業は、屋根からの落雪に注意
・無理をせず、こまめに休憩