今シーズン「最長」ともいわれる寒波が21日から居座っています。この寒波による雪の影響で、22日までの間に県内で3人が除雪作業中に亡くなっています。



県によりますと、1月21日、魚沼市に住む50代の男性が自宅の屋根の上で倒れているところを発見され、その後死亡が確認されました。



ほかにも22日には長岡市の70代の男性と佐渡市の50代の男性が除雪作業中に亡くなっています。





3人とも死因は除雪作業中に急病を発症したことによるものとみられています。今シーズン、雪下ろし中に屋根から落下して負傷や、除雪機に手を巻き込まれケガするなどの事故が相次いでいて、22日現在で44人の死傷が確認されています。県が注意を呼び掛けています。＜除雪作業の注意ポイント＞・除雪機に詰まった雪の除去は、エンジンを止めてから・2人以上で作業。やむをえず1人の場合は、家族や隣近所に声を掛けて・作業前には、流雪溝や水路等の危険箇所を確認・ハシゴはしっかり固定し、昇降時は特に注意して・高所作業中は足を滑らせないよう注意。ヘルメットや命綱等の安全対策を・軒下での作業は、屋根からの落雪に注意・無理をせず、こまめに休憩