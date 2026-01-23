飼い主さんが甲斐犬と暮らし始めたら、遠方に住むお母さんから素敵な贈り物が届くようになって…？ 投稿は記事執筆時点で30万6000回再生を突破し、「可愛い」「愛を感じる」といった声が寄せられています。

飼い主の母が甲斐犬を溺愛したら…

TikTokアカウント「singen_haha」には、甲斐犬の「信玄」くんの日常が投稿されています。飼い主さんのお母さんはもともと犬が苦手だったのですが、信玄くんとの出会いをきっかけに犬の可愛さに気づいたようで、今では信玄くんを溺愛しているそう。

お母さんは遠方に住んでいるため頻繁には会えないのですが、季節のイベントがあるたびに信玄くん用の衣装を手作りして送ってくれるのだとか。

ハロウィンに作ってくれたのは、コウモリのような黒い羽。カボチャやオバケが装飾されたポップなデザインが可愛らしいです。信玄くんが背中に羽をつけてニコッと微笑む姿は、小悪魔っぽくてキュンとしてしまいます！

手作りの衣装が素敵すぎる！

クリスマスには真っ白なファーで縁取られた赤いケープを羽織って、サンタさんに変身。背中には大きなツリーが描かれていて、フードにはトナカイがいるところに、お母さんの遊び心とこだわりを感じます。

お母さんの信玄くんに対する愛が深まるほどに、衣装のクオリティもどんどんアップ！なんとお正月には、青い着物と金色の模様が入った袴を手作りしてくれたとか。

信玄くんは袴姿でお出かけした時、晴れやかな笑顔を見せていたとのこと。きっとお母さん作の衣装を気に入って、「今日の僕、なんかカッコいい！」と誇らしい気持ちになっていたのでしょう。またその年は卯年だったので、お母さんはウサギの被り物まで作ってくれたそうですよ。

深い愛にほっこり

バレンタインにはハートとポンポンがついた、ラブリーなマフラーを作ってくれたというお母さん。そして入園シーズンが近づくと、水色の園児服が送られてきたとか。黄色い帽子とカバンも手作りし、服には「さくらぐみ しんげん」と書かれた名札までついているのを見て、飼い主さんは思わず笑ってしまったそう。

素敵なプレゼントの数々から、お母さんが信玄くんを本当の孫のように大切に思っていることが伝わってきます。その深い愛情は、多くの人の心を温めてくれることとなりました。

この投稿には「すごい！」「愛されてる」「とっても似合ってる」「可愛すぎます」「これはメロメロになるな」といったコメントが寄せられています。

信玄くんの可愛い姿やご家族との微笑ましい日常をもっと見たい方は、TikTokアカウント「singen_haha」をチェックしてくださいね。

