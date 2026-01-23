もしかしてこれって…♡大人の心をくすぐる100均メイクグッズ

平成時代を駆け抜けた大人女子は集合〜！なんとセリアに、魔法少女アニメに出てくるような、ステッキ風のメイクブラシが登場していますよ。ハートのモチーフや、ほんのりピンクに色づいた毛先など、大人の心をくすぐるようなデザインに一目惚れ♡使い心地も申し分なく、毎日のメイクを充実させてくれること間違いなしです！

商品情報

商品名：アイシャドウブラシM 魔法少女風、フェイスブラシ 魔法少女風

価格：各￥110（税込）

サイズ（約）：

【アイシャドウブラシM】全長14.3cm

【フェイスブラシ】全長17cm

販売ショップ：セリア

JANコード：4535792436622、4535792436608

大人の乙女心をくすぐる♡セリアで見つけた魔法少女風メイクブラシ

またしてもセリアで、大人を釘付けにするような商品と出会ってしまいました…！

今回ご紹介するのは、こちらのメイクブラシ『アイシャドウブラシM 魔法少女風』と『フェイスブラシ 魔法少女風』という商品です。

とにかく見た目が可愛くて、売り場で見つけた瞬間一目惚れ！

魔法少女アニメに出てくるステッキのようなデザインで、大人の乙女心をくすぐられます♡

持ち手はどちらも丸みがあり、持ちやすい印象です。

手に程よくフィットしてくれて、操作しやすく感じました。

毛先はほんのりピンク色に色づいているのもポイント！

海外のメイクブラシのような雰囲気があり、チープさを感じさせません。

どちらも同じように見えて、毛の硬さが異なります。100円ながらに、よくできていると感動しました。

アイシャドウブラシは、毛に硬さがややあり細かい目元のメイクにちょうどいい印象を受けました。

一方、フェイスブラシは毛質がよりやわらかく、肌にふんわり触れる感じです。

肝心な実力は！？ブラシと指で比較してみた！

今回は、アイシャドウをブラシで塗布した場合と、指で塗布した場合で比較してみました。

ブラシで塗布したほうがアイシャドウが自然につき、グラデーションも作りやすいと思います。

一方、チークもブラシで塗布した場合と、指で塗布した場合で比較しました。

ブラシのほうが、よりナチュラルで、ふんわりと塗布できました。

塗り方にもよるとは思いますが、指で塗布した場合は「のっぺり感」が出てしまいました。

デザイン性の高さだけでなく、使い心地の良さも抜群で100均の商品とは思えないほどの感動がありました♡人気が出そうなので、気になる方はお早めにチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。