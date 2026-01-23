100均に上位互換的なポーチ出た〜！本家は約800円なのに…コスパも機能も神がかってる！
ダイソーをパトロールしていると、無印良品のアイテムに似ているバネ口ポーチを発見しました。無印では800円程度で販売されていましたが、ダイソーのアイテムはなんと￥220（税込）。しかも機能面もかなり上回っている印象で、とっても良い買い物でした♡ダイソーでお買い物の際は、ぜひ探してみてくださいね！
商品名：ポケットティッシュも入るユーティリティバネ口ポーチ
商品情報
商品名：ポケットティッシュも入るユーティリティバネ口ポーチ
価格：￥220（税込）
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480942902
無印のものは800円くらいするのに…！ダイソーで類似品を￥220（税込）でGET
ダイソーをパトロールしていると、無印良品に置いてあるようなポーチを発見。その名も『ポケットティッシュも入るユーティリティバネ口ポーチ』です。無印のアイテムは800円ほどで販売されていましたが、なんとこちらはお値段￥220（税込）。あまりにコスパが良かったので、思わず購入してきました。
バネ口部分は片手で開く仕様になっており、ポーチ自体はくたっとしたやわらかい素材でできています。早速使っていきましょう！
圧倒的に使いやすい！ダイソーの『ポケットティッシュも入るユーティリティバネ口ポーチ』
バネ口の方には、アロマスティックなどの長さがあるものや、目薬などの小物類を収納しても◎
裏地がシャカシャカとした、汚れをふき取りやすい素材なので、筆者はバッグの中のゴミを一時的に入れるポーチにしてみました。
ダイソーのアイテムにはファスナーポケットも付いていて、ここにはポケットティッシュが入れられます。ティッシュの収納からゴミ収集まで、これひとつに収まるのはかなり画期的。外出の際は手放せなくなりそうです。
ループが付いているので、フックに引っ掛けて収納したり、カラビナと組み合わせてバッグに取り付けるのもおすすめです。価格も機能性も神がかっているので、筆者的には無印の上位互換的なポーチだと感じました！
今回はダイソーの『ポケットティッシュも入るユーティリティバネ口ポーチ』をご紹介しました。
無印良品のものに似ているアイテムでしたが、コスパ面や使い勝手はダイソーの圧勝でした♡気になった方はぜひ、チェックしてみてください♪
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。