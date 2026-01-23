伊勢湾フェリーと鳥羽市観光協会は、鳥羽〜セントレアを直結する特別航路を3月29日に設定する。

実証運航として鳥羽港と中部国際空港間を所要時間約2時間で直結する。Aichi Sky Expo横の岸壁を発着地する。

船内では伊勢忍者キングダムが九鬼嘉隆を題材にした時代劇ショーを上演するほか、「鳥羽AR」で九鬼水軍の船団をスマートフォンなどで体験できる。鳥羽の観光施設前売券の販売、売店営業のほか、午前便では鳥羽市と常滑市のツアーデスク設置も行う。

片道券と往復券を販売し、運賃は片道が大人3,000円、小人1,000円、往復が大人5,000円、小人1,500円で小学生未満は大人1名につき1名まで無料。特別室料金は片道が大人400円、小人200円で、定員は70名。車両とバイク、自転車は乗船できない。

乗船券の販売は、片道券を「チケットぴあ」またはセブンイレブンマルチコピー機で、往復券を鳥羽・常滑の観光案内所で取り扱う。各便の募集人員は300人。

■ダイヤ

鳥羽（07：00）〜セントレア（09：00）／3月29日

鳥羽（15：00）〜セントレア（17：00）／3月29日

セントレア（09：50）〜鳥羽（11：50）／3月29日

セントレア（17：40）〜鳥羽（19：40）／3月29日