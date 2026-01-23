本格素材なのに1本約7.3円！リピ買い確定の100均収納小物
商品情報
商品名：アーチ型木製ハンガー（41cm、3本）
価格：￥220（税込）
サイズ（約）：41cm
内容量：3本
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480672007
この素材でこの価格は安すぎる！ダイソーの『アーチ型木製ハンガー』
ハンガーをまとめて買い足そうと思ったとき、気になるのが本数と価格。
数が必要なだけに、1本あたりの値段はできるだけ抑えたいところです。
そんなタイミングで出会ったのが、木製なのに3本セットで220円（税込）という商品。
1本あたり約73円と安く、実物を手に取ると「この素材でこの価格？！」と驚きます。
無駄のないシンプルな作りで、素材はユーカリ合板。軽さがありつつ、見た目は木の雰囲気をしっかり感じられます。
フック部分はスチール製で、回転する仕様。
クローゼットの向きやバーの位置を気にせず掛けられるのは、地味に助かるポイントです。
フチはヤスリがけされていますが、削り痕がやや目立つものや、形が少しいびつに感じる部分もありました。
ただ、表面自体はなめらかで、衣類を掛けたときに引っ掛かる感じはありません。
アーチ型だから服の形を崩しにくい！
1本の曲線で構成されているため、襟元から差し込みやすく、服が伸びにくいのが嬉しいポイント！
軽くて扱いやすいので、洗濯後にサッと掛け替える動作もスムーズ。
ただし、屋内収納向けの商品なので、濡れた衣類を掛けたり、屋外で使うのは避けたほうがよさそうです。日常の収納には十分対応してくれます。
なだらかなアーチ状のフォルムで、肩の部分がつんと尖りにくい形なのもポイント。
ニットやカットソーを掛けても、ハンガーの跡が出にくいのは安心感があります。
今回は、ダイソーの『アーチ型木製ハンガー（41cm、3本）』をご紹介しました。
数を揃えたい、見た目を統一したい、服の形をなるべく崩したくない……そんな条件をバランスよく叶えてくれるハンガーです。
クローゼットのハンガーを一気に入れ替えたいときや、追加で揃えたいときにも手に取りやすい価格帯が嬉しいですね。
気になった方は、ぜひチェックしてみてください！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。