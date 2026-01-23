「廃盤になったら困る…」もう他は使えなくなった100均キッチングッズ
商品情報
商品名：速乾キッチンスポンジ
価格：￥110（税込）
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480588209
廃盤になったら本気で困るほど愛用中！ダイソーの『速乾キッチンスポンジ』
ダイソーで買える消耗品の中には、気づくと「これ以外を選ばなくなっている」ものがあります。
ダイソーマニアの筆者にとって、このスポンジはまさにその存在。
使うほどに手放せなくなっており、何度もリピートしている愛用品です！
価格は110円（税込）。筆者が購入した店舗では、キッチン消耗品売り場に置かれていました。
2層構造だから洗い分けが自然にできる！
このスポンジは、きめの細かい層と、やや粗めの層が重なった2層タイプ。
キズつけにくいソフトタイプのスポンジで、粗めの層は程よい硬さと粘りがあります。
少量の洗剤でも泡立ち抜群！素早く水が切れて清潔に使える！
洗剤をほんの少量つけただけでも、もこもこっと泡が立ち、泡持ちも良好。
途中で何度も洗剤を足さなくていいので、洗い物がはかどります。
きめ細かい方のスポンジは、ガラスのコップやお皿を洗うのに向いています。
キズをつけたくない繊細な食器にも使いやすいです。
粗い方のスポンジは、フライパンや鍋についた汚れをしっかりこすり落とせます。
1つのスポンジで役割が分かれているので、洗うものに合わせて道具を持ち替える手間もありません。
洗い分けを意識しなくても、自然と手が動くのがラクです。
さらに、水切れが良く、使い終わったあとにスポンジに水分が残りにくいのもポイント。
乾きが早いので、次に使うときも気持ちよく手に取れます。清潔に保ちやすいのは嬉しいところです。
今回は、ダイソーの『速乾キッチンスポンジ』をご紹介しました。
毎日使うキッチンスポンジは、使いやすさが何より大事。このスポンジは、洗い分けのしやすさ、泡立ち、水切れといった基本がバランスよく整っています。
筆者にとっては廃盤になったら本気で困る一品です。気になった方は、ぜひ1度試してみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。