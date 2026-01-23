「廃盤になったら困る…」もう他は使えなくなった100均キッチングッズ

洗い物のたびに使うスポンジは、使い心地の差が積み重なりやすいアイテム。泡立ちがよく、汚れの種類に合わせて自然に使い分けできて、水切れもしっかりできる、そんな条件がそろった商品をご紹介します！ダイソーマニアの筆者が本気で愛用しているアイテムです♡まだ使ったことがない方は、ぜひ1度試してみて！

商品情報

商品名：速乾キッチンスポンジ

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480588209

廃盤になったら本気で困るほど愛用中！ダイソーの『速乾キッチンスポンジ』

ダイソーで買える消耗品の中には、気づくと「これ以外を選ばなくなっている」ものがあります。

ダイソーマニアの筆者にとって、このスポンジはまさにその存在。

使うほどに手放せなくなっており、何度もリピートしている愛用品です！

価格は110円（税込）。筆者が購入した店舗では、キッチン消耗品売り場に置かれていました。

2層構造だから洗い分けが自然にできる！

このスポンジは、きめの細かい層と、やや粗めの層が重なった2層タイプ。

キズつけにくいソフトタイプのスポンジで、粗めの層は程よい硬さと粘りがあります。

少量の洗剤でも泡立ち抜群！素早く水が切れて清潔に使える！

洗剤をほんの少量つけただけでも、もこもこっと泡が立ち、泡持ちも良好。

途中で何度も洗剤を足さなくていいので、洗い物がはかどります。

きめ細かい方のスポンジは、ガラスのコップやお皿を洗うのに向いています。

キズをつけたくない繊細な食器にも使いやすいです。

粗い方のスポンジは、フライパンや鍋についた汚れをしっかりこすり落とせます。

1つのスポンジで役割が分かれているので、洗うものに合わせて道具を持ち替える手間もありません。

洗い分けを意識しなくても、自然と手が動くのがラクです。

さらに、水切れが良く、使い終わったあとにスポンジに水分が残りにくいのもポイント。

乾きが早いので、次に使うときも気持ちよく手に取れます。清潔に保ちやすいのは嬉しいところです。

今回は、ダイソーの『速乾キッチンスポンジ』をご紹介しました。

毎日使うキッチンスポンジは、使いやすさが何より大事。このスポンジは、洗い分けのしやすさ、泡立ち、水切れといった基本がバランスよく整っています。

筆者にとっては廃盤になったら本気で困る一品です。気になった方は、ぜひ1度試してみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。