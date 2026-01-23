全幅117m

世界中の航空機をほぼリアルタイムで追跡できるサイト「フライトレーダー24」の公式SNSアカウントが、「この機体を見てください」「怪物です」といったコメントとともに、1機の航空機のフライトを紹介しています。それは、ストラトローンチ・システムズが保有する世界最大級の飛行機「ロック（Roc）」によるものです。どのような飛行機なのでしょうか。

ロックは、「空飛ぶロケット発射台」として開発された飛行機で、初飛行は2019年4月。世界に1機のみの機体で、6発のエンジン、約73mの全長、そして飛行機としては世界最大となる約117mの全幅をもちます。またこの機は、胴体のあいだのスペースにロケットなどを搭載するため、1つの機体に2つの胴体がついた「双胴機」のスタイルを採用。大きさ、その形とともに唯一無二の飛行機となっています。公式SNSアカウントが「怪物」と言及したのは、この大きさと機体形状についてです。

現在ストラトローンチ・システムズでは、ロックに極超音速飛行試験機「Taron-A」を搭載し、「極超音速飛行」のサービス化を予定しています。

この機体の全貌を見たSNSユーザーからは「何だコイツは？」「大きさはどれくらい？」「機体のアイコンは特別仕様のものにすべきだ」といったコメントが寄せられています。