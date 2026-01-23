強い冬型の気圧配置や気圧の谷の影響により、東北日本海側では、２３日夕方にかけてと、２４日未明から夜遅くにかけて大雪となるでしょう。大雪や路面凍結による交通障害、屋根からの落雪、建物や農業施設への被害に警戒してください。

［気象概況］

日本付近は、２５日にかけて、強い冬型の気圧配置が続く見込みです。東北地方の上空約５０００メートルには、氷点下３９度以下の強い寒気が断続的に流れ込むでしょう。

このため、東北日本海側を中心に、大雪となる所がある見込みです。



■雪の予想

［雪の予想］

２３日６時から２４日６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

東北日本海側 山沿い ６０センチ

東北日本海側 平地 ４０センチ

東北太平洋側 山沿い ６０センチ

東北太平洋側 平地 ４０センチ

その後、２４日６時から２５日６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

東北日本海側 山沿い ７０センチ

東北日本海側 平地 ５０センチ

東北太平洋側 山沿い ５０センチ

東北太平洋側 平地 ３０センチ

その後、２５日６時から２６日６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

東北日本海側 山沿い ７０センチ

東北日本海側 平地 ３０センチ

東北太平洋側 山沿い ７０センチ

東北太平洋側 平地 ３０センチ



［防災事項］

東北日本海側では、２３日夕方にかけてと、２４日未明から夜遅くにかけて、大雪や路面凍結による交通障害、屋根からの落雪、建物や農業施設への被害に警戒し、電線や樹木への着雪、なだれに注意してください。その後も、２５日にかけて、東北地方では日本海側を中心に、大雪に注意・警戒が必要です。

