¡Ú°ìÌëÌÀ¤±¡ÛÊ¡°æ¡¦ÆØ²ì¤ÇÎ©¤Á±ýÀ¸¡Ö¸²Ãø¤ÊÂçÀã¡×22Æü¤Î¿¼Ìë ¹ñÆ»8¹æ¤Ç°ì»þ5Ò¤Î¼ÖÎó ÄÌ¹Ô»ß¤á23Æü¸áÁ°5»þ²ò½ü °ìÌëÌÀ¤±¡Ö¥Î¥í¥Î¥í±¿Å¾¡×Â³¤¯ ÊÌ¶è´Ö¤ÇºÆ¤ÓÄÌ¹Ô»ß¤á
Ê¡°æ¸©ÆØ²ì»ÔÆâ¤Î¹ñÆ»8¹æ¤Ç¤Ï22Æü¸á¸å7»þ¤´¤í¡¢Âç·¿¼Ö¤¬¥¹¥¿¥Ã¥¯¤·¤Æ¼ÖÀþ¤ò¤Õ¤µ¤¤¤À¤¿¤á¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¤ª¤è¤½5¥¥í¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¸åÂ³¤Î¼Ö¤¬Î©¤Á±ýÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñÆ»8¹æ¤ÎÎ©¤Á±ýÀ¸¤Ï22Æü¤Î¿¼Ìë¤«¤é23Æü¤ÎÌ¤ÌÀ¤Þ¤ÇÂ³¤¡¢¸áÁ°5»þ¡¢»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¤¿¶è´Ö¤Ï²ò½ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÌëÌÀ¤±¡¢Î©¤Á±ýÀ¸¤¬È¯À¸¤·¤¿¹ñÆ»8¹æ¤Ï¥Î¥í¥Î¥í±¿Å¾¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñÆ»8¹æ¤ÎÄÌ¹Ô»ß¤á¤Ï°ìÃ¶¡¢²ò½ü¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ê£¿ôÂæ¤Î¼ÖÎ¾¤Ë¤è¤ë¥¹¥¿¥Ã¥¯¤¬¿·¤¿¤ËÈ¯À¸¤·¡¢Ê¡°æ¸©¤Î±ÛÁ°»Ô¤«¤éÆØ²ì»Ô¤Î°ìÉô¶è´Ö¤¬ºÆ¤ÓÄÌ¹Ô»ß¤á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¡°æ¸©ÆØ²ì»Ô¤Ç¤Ï22Æü¸á¸å9»þ¤Þ¤Ç¤Î6»þ´Ö¤Ë32Ñ¤ÎÀã¤¬¹ß¤ê¡¢µ¤¾ÝÄ£¤ÏÂçµ¬ÌÏ¤Ê¸òÄÌ¾ã³²¤Î¤ª¤½¤ì¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¸²Ãø¤ÊÂçÀã¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¤¾Ý¾ðÊó¡×¤òÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
