DeNAの藤浪晋太郎投手（31）が、阪神同期で現社会人野球・三菱重工Westに所属する北條史也内野手（31）のYouTube「JOH×ジョウチャンネル」に出演。打撃面で野手の北條に盛大に“マウント”を取る場面があった。

ここまでプロ通算3本塁打を放っている打者・藤浪の話題となり、右腕は14年4月15日の広島戦で放ったマツダスタジアムでのプロ1号を回想。「右中間に打ってますね」と振り返ると、北條は「（逆方向の）右中間とかええねん！」とパワーをアピールする藤浪にツッコミを入れたが、藤浪はすかさず「（ホームラン）お前より打つの早かった」と“カウンター”で返した。

その後も18年9月16日のDeNA戦で放った満塁ホームランについても「満塁ホームラン打ったことある？」と問われた北條は「打ったことないな…。うざいなあ」と苦笑い。藤浪のマウントは止まらず「ちょっと先やってんな。入ると思わんかった」と振り返ると北條は「ちょっと先とか言わんでええねん！そういうとこあるから」と絶妙な掛け合いを見せていた。

そんな藤浪だが、大阪桐蔭時代は通算3本で西谷浩一監督から「大型扇風機」と呼ばれていたことも告白。「スイングだけ速くてバット当たらないんで。高校時代、三振して帰ってくるじゃないですか。西谷監督にベンチで呼ばれて“おう、ええ風きとったわ。ピッチングに集中せえ”って」と恩師との珠玉のエピソードも明かしていた。