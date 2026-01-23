人気レースクイーンの有栖未桜（31）が23日、自身のインスタグラムを更新。ブルーのコスチューム姿を披露し、今季について言及した。

「みんなたくさん写真ありがとう WedsSport Racing GALSは卒業しましたが今年も陰ながら応援してます」とつづり、スーパーGT「WedsSport ADVAN GR Supra」のブルーのコスチューム姿の写真をアップ。

そして「『みおちは今年どこいるの？』が多いのですが。。あの。。まだ何も言えないので発表まで気長にお待ちください 笑」とつづった。

この投稿にフォロワーらからは「超可愛いです」「素敵な発表待ってます」「素敵な写真」「待ち遠しい」「発表を楽しみに待ってます」などの声が寄せられている。

有栖は、2019年に「TーDASH JLOC エンジェル」としてレースクイーンデビュー。24年に活躍した300人を超えるレースクイーンの中から人気投票で5人が選出される「レースアンバサーダーアワード2024」を受賞。25年は、スーパーGT「WedsSport ADVAN GR Supra」のレースアンバサダーを務めた。

千葉県出身で、公式プロフィルは、身長1メートル62、スリーサイズはB90・W60・H91。血液型O。趣味・特技はサウナ、麻雀、激辛、テニス、太鼓の達人。