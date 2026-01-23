米専門テレビ局「ＭＬＢネットワーク」は２２日（日本時間２３日）、シーズン前恒例企画「トップ１００」プレーヤーズの１〜１０位を発表し、昨季ナ・リーグＭＶＰのドジャース・大谷翔平投手（３１）が２年連続４度目の１位に選ばれた。２位はア・リーグＭＶＰのヤンキース、Ａ・ジャッジ外野手（３３）だった。

全ポジションの選手の中からランキングする同企画で、大谷はエンゼルス時代の２２、２３年に２連覇。２４年は４位まで転落した。前年に受けた右肘手術の影響で２４年シーズンは打者専念となることが事前に決まっていたことが影響したとみられる。だが、大谷はそんな周囲の予想を見事に覆し、前人未到の「５０―５０」（５０本塁打、５０盗塁）を達成し、迎えた２５年のランキングで１位を奪還。これまでの順位は１年目の１８年から１００位、８１位、５７位と続き、２１年には圏外となったが、同年に投打ともに飛躍したことから以降はトップの常連となった。

昨季の大谷は打者として１５８試合に出場し、３年連続の本塁打王こそ逃したが、自己最高の５５本塁打。打率２割８分２厘、１０２打点、２０盗塁の成績を残した。投手としても２３年９月の右肘手術から６月に復帰し、８月には７４９日ぶりの白星をマークした。１４試合で１勝１敗、防御率２・８７。新たな「５０―５０」（５０本塁打、５０奪三振）を初めて成し遂げ、ポストシーズンでも二刀流で躍動。ブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第４戦では、投げては７回途中無失点１０奪三振、打っては３本塁打の“伝説の１日”をつくり、ドジャース球団史上初のワールドシリーズ連覇に導いた。今季は移籍後初めて開幕から二刀流として稼働して完全復活が期待されている。

ランキングが発表された同局の番組内では、司会者から「ものすごく多くのヤンキースファンが眉をつり上げているのが実際聞こえてくるようだよ。手短に説明してほしい。ジャッジと比べてもなぜ大谷が圧倒的なのか」と聞かれたマーリンズ、メッツなどで通算２３３本塁打を記録したクリフ・フロイド氏が「彼が１日でやったこと、１試合でやったこと。これは俺たち打者が打者としてはできないことなんだよ」と“伝説の１日”を踏まえて説明。「ジャッジにはこれはできない。もう“サイエンス・フィクション”（ＳＦ）みたいなものなんだ。まるで実在しないみたい。俺は言ってるんだ。『彼は現実じゃない』と。人生の中でこんなものを見るなんて、思ってもみなかった」と話した。