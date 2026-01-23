【UEFAヨーロッパリーグ】フェイエノールト 3−0 シュトゥルム・グラーツ（日本時間1月23日／スタディオン・フェイエノールト）

【映像】渡辺剛の「豪快＆繊細」なヘディング弾

フェイエノールトに所属する日本代表DFの渡辺剛が、欧州の舞台で最高の結果を残した。チームを勢いに乗せるヘディング弾には、多くのファンが歓喜の声を寄せている。

日本時間1月23日にフェイエノールトは、UEFAヨーロッパリーグのリーグフェーズ第7節でシュトゥルム・グラーツと対戦。同僚のFW上田綺世が体調不良による欠場から公式戦2試合ぶりに復帰した一戦で、試合を動かしたのは渡辺だった。

スコアレスで迎えた5分、右CKを獲得したフェイエノールトは、FWアニス ・ハジ・ムサが左足のインスイングで中央へと鋭いボールを蹴り込んだ。すると、ボックス後方からスルスルと中に動いてきた渡辺が、相手を上手く牽制しながら落下点に到達。飛び跳ねることなくこの競り合いを制してボールを頭で捉えると、首をいなして完璧にコントロールし、相手GKの手が届かないゴール左隅へと流し込んだのだ。

豪快でありながらも繊細なテクニックが織り込まれたゴラッソには、本人もチームメートも歓喜の雄叫び。フェイエノールトにとっては、EL敗退の危機が迫る中で、まさにチームを救う一発。渡辺は今季のUEFAチャンピオンズリーグ予選（フェネルバフチェ戦）で2ゴールを挙げていたものの、EL本選ではこれが初ゴールとなった。

「渡辺が本気で助けてくれたわ」の声も

この先制弾には国内外のファンが多くのリアクションを寄せ、SNSではゴール直後から「なんてヘディングだ！」「ナイスゴール、渡辺！上手く合わせたな」「渡辺えぐい」「前節からセットプレーめっちゃ良かったもんな」「ファンタスティック」「なんてスタートだ！」といった歓喜のコメントで溢れた。

さらに数時間が経ってからも、「渡辺が本気で助けてくれたわ」「守備だけでなく大舞台で結果を出すDFとして完全に欧州で爪痕残してます」「鉄壁な上に決める男、渡辺剛！最高すぎる！」「渡辺剛、化け物すぎて震える」など、称賛の声が届き続けている。

なお、試合はその後に2点を加えたフェイエノールトが3−0で完封勝利。渡辺はフル出場を果たし、上田も61分までプレーしてチームに大きく貢献した。

試合前に36チーム中30位に沈んでいたフェイエノールトは、一つ上の順位の相手を破り、一気に26位まで浮上。負ければEL敗退が確定する運命の一戦で勝点3を手にし、リーグフェーズ最終節（1月30日のベティス戦）で9位〜24位が争うノックアウトフェーズプレーオフ進出を狙う。

（ABEMA／WOWSPO／UEFAヨーロッパリーグ）

