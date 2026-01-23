【ファミマ新作】コンビニ初「ピエール マルコリーニ」監修のデザートやパン全7種、1月27日発売開始
【モデルプレス＝2026/01/23】ファミリーマートでは、ベルギーを代表するチョコレートブランド「ピエール マルコリーニ」監修のデザート・焼き菓子・パン・アイス、全7商品を2026年1月27日（火）から全国のファミリーマート約16,400店にて発売する。
【写真】BE:FIRST、CM撮影でファミマのチキン頬張る
2024年10月から「スイーツのファミマ」を掲げ、心躍るようなスイーツをさまざまなカテゴリを横断して展開してきたファミリーマート。今回コンビニエンスストアとしては初となる「ピエール マルコリーニ」とのコラボレーションが実現。
バレンタインシーズンに向け、ベルギー王室御用達のショコラティエである同ブランド監修のもと、専門店と肩を並べる味わいに仕上がったデザートや焼き菓子、パン、アイス、全7商品を展開する。
・とろけるキャラメルショコラシュー
香ばしいクッキー生地のシュー皮の中に、ほろ苦いキャラメルソースと濃厚なショコラクリームを詰め込んだ、重厚な余韻が楽しめるシュークリーム。
・ショコラと洋梨のクレープ
焦がしバター香るモチモチのクレープ生地で、濃厚なショコラクリームと、バニラで香り付けした洋梨を包み込んだ。ショコラの力強さと洋梨の瑞々しさが一体となった、驚きのある味わいに仕上がっている。
・2層のショコラバウムクーヘン チョコ＆プレーン
ショコラ味の生地と発酵バター香るプレーン生地を重ねた、しっとり食感のバウムクーヘン。外側にはチョコレートコーティングを施し、異なる食感と風味のコントラストを楽しめる。
・バニラ香るレモンフィナンシェ
フランス産発酵バターを使用し、バニラシードを加えることでリッチな香りを演出。そこに瀬戸内レモンの爽快な風味が重なり、余韻まで美味しい焼き菓子となった。
・ヘーゼルナッツのショコラメロンパン
ココア入りのヘーゼルナッツ風味ビスケット生地を使用したメロンパン。中にはヘーゼルナッツホイップとヘーゼルナッツチョコクリームをサンドしており、ナッツの芳醇な香りとショコラのコクを存分に堪能できる。（※沖縄県では仕様と価格が異なる）
・ショコラデニッシュラズベリー
ラズベリー風味のココア入りケーキ生地と、甘酸っぱいラズベリージャムを絞り焼き上げたデニッシュ。仕上げにコクのあるチョコクリームをサンドしており、ベリーの酸味とショコラの甘みが調和した華やかな味わいだ。（※沖縄県では仕様と価格が異なる）
・ショコラアイスバー
濃厚なチョコの贅沢な口どけと、香ばしいナッツの食感が楽しめるアイスバー。素材本来の味わいをストレートに感じられる、満足度の高い一品。
「ピエール マルコリーニ」日本上陸25周年という節目での取り組みについて、ピエール マルコリーニ氏は、「これまで日本の皆様からいただいたご愛顧への感謝を込めて、“心躍るスイーツ”をお届けしたいという強い想いで商品開発に取り組みました」とコラボレーションにかけた想いを語り、「完成度の高い商品が揃いましたので、日本の皆様に驚きと喜びを感じていただけることを確信しています」とコメント。
商品開発にあたって「伝統的な技術と独創性をいかにファミリーマートの開発チームと融合させるかに挑戦しました」といい、「日本では珍しい香りや味の組み合わせや、奥深いビター感と余韻のある旨味など、これまで体験したことのないような美味しさと食感を目指しました」と述べた。
特に今回のラインナップの中でも「バニラ香るレモンフィナンシェは、パティシエとして自信作」と太鼓判を押し、「バターにはフランス産発酵バターを使用し、バニラシードをあしらい、瀬戸内レモンの爽快感ある風味が加わることで、素晴らしい一品に仕上がりました」とこだわりのポイントについて述べた。（modelpress編集部）
発売日：2026年1月27日（火）〜
対象：全国のファミリーマート約16,400店
※地域により商品の価格・発売日・仕様などが異なる場合がある
※一部の地域および一部の店舗では取り扱いのない商品がある
【Not Sponsored 記事】
【写真】BE:FIRST、CM撮影でファミマのチキン頬張る
◆ファミマ、有名ショコラティエ監修の自信作
2024年10月から「スイーツのファミマ」を掲げ、心躍るようなスイーツをさまざまなカテゴリを横断して展開してきたファミリーマート。今回コンビニエンスストアとしては初となる「ピエール マルコリーニ」とのコラボレーションが実現。
バレンタインシーズンに向け、ベルギー王室御用達のショコラティエである同ブランド監修のもと、専門店と肩を並べる味わいに仕上がったデザートや焼き菓子、パン、アイス、全7商品を展開する。
◆コンビニの常識を覆す本格ショコラメニュー全7種
・とろけるキャラメルショコラシュー
香ばしいクッキー生地のシュー皮の中に、ほろ苦いキャラメルソースと濃厚なショコラクリームを詰め込んだ、重厚な余韻が楽しめるシュークリーム。
・ショコラと洋梨のクレープ
焦がしバター香るモチモチのクレープ生地で、濃厚なショコラクリームと、バニラで香り付けした洋梨を包み込んだ。ショコラの力強さと洋梨の瑞々しさが一体となった、驚きのある味わいに仕上がっている。
・2層のショコラバウムクーヘン チョコ＆プレーン
ショコラ味の生地と発酵バター香るプレーン生地を重ねた、しっとり食感のバウムクーヘン。外側にはチョコレートコーティングを施し、異なる食感と風味のコントラストを楽しめる。
・バニラ香るレモンフィナンシェ
フランス産発酵バターを使用し、バニラシードを加えることでリッチな香りを演出。そこに瀬戸内レモンの爽快な風味が重なり、余韻まで美味しい焼き菓子となった。
・ヘーゼルナッツのショコラメロンパン
ココア入りのヘーゼルナッツ風味ビスケット生地を使用したメロンパン。中にはヘーゼルナッツホイップとヘーゼルナッツチョコクリームをサンドしており、ナッツの芳醇な香りとショコラのコクを存分に堪能できる。（※沖縄県では仕様と価格が異なる）
・ショコラデニッシュラズベリー
ラズベリー風味のココア入りケーキ生地と、甘酸っぱいラズベリージャムを絞り焼き上げたデニッシュ。仕上げにコクのあるチョコクリームをサンドしており、ベリーの酸味とショコラの甘みが調和した華やかな味わいだ。（※沖縄県では仕様と価格が異なる）
・ショコラアイスバー
濃厚なチョコの贅沢な口どけと、香ばしいナッツの食感が楽しめるアイスバー。素材本来の味わいをストレートに感じられる、満足度の高い一品。
◆ピエール マルコリーニ氏、「驚きと喜び」を込めたスイーツに自信
「ピエール マルコリーニ」日本上陸25周年という節目での取り組みについて、ピエール マルコリーニ氏は、「これまで日本の皆様からいただいたご愛顧への感謝を込めて、“心躍るスイーツ”をお届けしたいという強い想いで商品開発に取り組みました」とコラボレーションにかけた想いを語り、「完成度の高い商品が揃いましたので、日本の皆様に驚きと喜びを感じていただけることを確信しています」とコメント。
商品開発にあたって「伝統的な技術と独創性をいかにファミリーマートの開発チームと融合させるかに挑戦しました」といい、「日本では珍しい香りや味の組み合わせや、奥深いビター感と余韻のある旨味など、これまで体験したことのないような美味しさと食感を目指しました」と述べた。
特に今回のラインナップの中でも「バニラ香るレモンフィナンシェは、パティシエとして自信作」と太鼓判を押し、「バターにはフランス産発酵バターを使用し、バニラシードをあしらい、瀬戸内レモンの爽快感ある風味が加わることで、素晴らしい一品に仕上がりました」とこだわりのポイントについて述べた。（modelpress編集部）
発売日：2026年1月27日（火）〜
対象：全国のファミリーマート約16,400店
※地域により商品の価格・発売日・仕様などが異なる場合がある
※一部の地域および一部の店舗では取り扱いのない商品がある
【Not Sponsored 記事】