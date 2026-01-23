元乃木坂46メンバー、撮休の日に作る作り置きメニュー公開「美味しそう」「ヘルシー」の声
【モデルプレス＝2026/01/23】元乃木坂46で女優の永島聖羅が1月22日、自身のInstagramストーリーズを更新。作り置きの料理を公開し、反響が集まっている。
【写真】31歳元乃木坂46 1期生「ヘルシー」撮休の日に作る作り置き
永島は「撮休にここぞとばかりに作り置きを作る日」とつづり、写真を投稿。しめじや舞茸などたっぷりのきのこと鷹の爪の写真に「これはきのこのナムル」とコメントを添えている。
この投稿に「美味しそう」「栄養たっぷり」「たくさん食べたい」「ヘルシー」などと話題となっている。
永島は2025年4月に俳優の市川知宏と結婚したことをSNSを通じて報告した。（modelpress編集部）
